Wagner-lederen: – Den ukrainske hæren kjemper modig

Dette gjør de som en del av Russlands mange måneder lange offensiv for å erobre Ukrainas østlige Donetsk-region.

– I den vestlige utkanten av Soledar er det tunge, blodige kamper. De væpnede styrkene i Ukraina forsvarer ærefullt Soledars territorium, skriver grunnleggeren av Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, på sosiale medier tirsdag, ifølge france24.com.

Prigozjin, som har blitt rammet av vestlige sanksjoner, avviste også påstander om at ukrainske styrker forlot frontlinjene i Soledar.

– La oss være ærlige. Den ukrainske hæren kjemper modig for Bakhnut og Soledar. Rapporter om deres massedesertering er ikke sanne, sier Prigozjin via sitt pressekontor på Telegram.

Rykket fremover de siste dagene

Soledar ligger rundt 15 kilometer fra den krigsrammede byen Bakhmut, som har blitt fokus for kampene de siste månedene. Russiske styrker kontrollerer nå trolig det meste av småbyen Soledar i Øst-Ukraina, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

Styrker fra det russiske militæret og leiesoldat-selskapet Wagner har rykket framover i området de siste dagene. De forsøker trolig å nærme seg den større byen Bakhmut nordfra og forstyrre de ukrainske kommunikasjonslinjene, skriver Storbritannias forsvarsdepartement i sin etterretningsoppdatering tirsdag.

Både Ukraina og Russland har lidd store tap i en intens skyttergravskrig i nærheten av Bakhmut. Både Soledar og Bakhmut er nøkler til å kontrollere hele Donbas-regionen, og det har vært her de mest intensive kampene i krigen har funnet sted de siste ukene.

Byen lagt i grus

Erobringen av Bakhmut, som før krigen hadde 70.000 innbyggere, er nå et av Moskvas viktigste militære mål, nesten ett år etter invaderingen av Ukraina.

En russisk stedfortreder i Donetsk, Denis Pushilin, sa tirsdag på russisk Stats-TV at Soledar var «veldig nær frigjøring» av Moskvas styrker. Han innrømmet at dette skjer «til en veldig høy pris» og sa at ukrainske styrker fortsatt gjør motstand.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa en tale sent mandag at troppene hans tålte «nye og enda tøffere angrep» på Soledar, og at de fortsatt har kontroll. Samtidig beskriver han situasjonen som vanskelig, og sa at byen har blitt lagt i grus.

– Alt er fullstendig ødelagt, sa han.

Det britiske forsvarsdepartementet sa mandag at Moskvas styrker «sannsynligvis hadde kontroll over det meste av Soledar». Prigozjin og Wagner har vokst enormt siden Kreml sendte tropper inn i Ukraina. Prigozjin har rekruttert fanger til å kjempe i Ukraina, og lovet amnesti når de kommer tilbake, hvis de overlever.

