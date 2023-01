Derfor kriges det om to småbyer

Den russiske leiesoldatgruppen Wagner hevder at de har tatt kontroll over byen Soledar i Øst-Ukraina, mens ukrainske myndigheter sier det ikke stemmer. Wagner-gruppens sjef sa natt til onsdag til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass at en gruppe ukrainske soldater var omringet i sentrum av Soledar. Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar har derimot sagt at kampene fortsetter.

Både Soledar og småbyen, Bakhmut, som ligger om lag to mil fra hverandre, er sentrale i kampene som har pågått i områdene rundt i det siste. Hva handler kampen rundt disse byene om?

Vil være sjelden seier

Området det kriges om ligger i Donetsk oblast, som er en del av området Donbas i Øst-Ukraina. Byene Soledar og Bakhmut og områdene rundt er viktig for Russland i målet om å kontrollere delen av Donbas som i dag er under ukrainsk kontroll.

Det britiske forsvarsdepartementet sa tirsdag at Russland sannsynligvis hadde erobret det meste av Soledar etter fire dager med militære framrykk, men det er altså noe usikkerhet rundt det.

Dersom Soledar har kommet inn under russisk kontroll, vil det være den første seieren av betydning på flere måneder for Russland, mener eksperter. Hvor viktig Soledar er strategisk, er det ulike oppfatninger om, og enkelte mener den ikke er militært veldig viktig, men det kan være viktig for Russland av to årsaker, skriver BBC.

For det første kan det å få kontroll over Soledar gjøre det lettere for russiske styrker å omringe byen Bakhmut like ved. Russland kan få tilgang til Soledars gruveganger og dermed gå inn i ukrainsk territorium.

Det kan også føre til at Bakhmut blir avskåret fra en viktig forsyningslinje for ukrainerne fra byen Slovjansk, som ligger like ved.

Mange mener at en russisk seier i Soledar er mer viktig som en propagandaseier for Russland enn som en strategisk seier, fordi det vil være en konkret og sjelden seier å vise til overfor kritikere hjemme i Russland som mener krigen ikke går bra.

– Har vunnet tid

Men selv om russiske styrker får kontroll over Soledar betyr det ikke at det er nærliggende at de får kontroll over Bakhmut, ifølge militære eksperter. Russiske styrker har forsøkt i månedsvis å ta over Bakhmut, men Ukraina har forsterket posisjonene i og rundt i byen, noe som har gjort det svært vanskelig for den russiske Wagner-gruppen å ta over, skriver The New York Times.

– På grunn av motstanden av våre soldater i Soledar, har vi vunnet ekstra tid og styrke for Ukraina, sa landets president, Volodymyr Zelenskyj, mandag.

Både USA, Tyskland og Frankrike har sagt at de vil sende stormpanservogner til Ukraina.

– Vi gjør alt for å sikre at det er så liten tid som mulig mellom avtalen om ytterligere støtte og at denne støtten kommer til slagmarken, sa Zelenskyj.

Maktkamp

Wagner-gruppen er et privat, militært selskap bestående av leiesoldater, og ledes av Jevgenij Prigozjin. Gruppen opererer ved siden av regulære russiske styrker i Øst-Ukraina. Prigozjin har rekruttert direkte fra russiske fengsler og stått for jevnlig kritikk av russiske generaler, og insisterer på at hans styrker er mer effektive enn de regulære styrkene, skriver The Guardian.

– Jeg vil understreke at ingen andre enn Wagner deltok i stormingen av Soledar, sa Prigozjin tirsdag.

Men dette er også en del av en maktkamp og propagandakamp på russisk side, påpekes det.

– Jevgenij Prigozjin fortsetter å bruke rapporter om Wagner-gruppen suksess i Soledar til å styrke Wagner-gruppens rykte som en effektiv kampstyrke, skriver Institute for the Study of War i sin Ukraina-oppdatering tidligere denne uka.

Det kan også være at Prigozjin forsøker å utnytte naturressursene rundt Bakhmut, skriver Institute for the Study of War, og siterer en kilde i Det hvite hus som sier at USA tror han ønsker å få økonomisk gevinst av å få kontroll over gruvene i området.

