Har dette teleskopet et homofobt navn?

James Webb-romteleskopet ble skutt opp første juledag i fjor. Det har allerede levert nydelige bilder fra verdensrommet, som dette av stjernefødsler i Carinatåken:

NASA Space Telescope Carinatåken fotografert med Webb-teleskopet. (NASA, ESA, CSA, and STScI/AP)

Romteleskopet er oppkalt etter James E. Webb. I årene som ledet fram til amerikanernes månelanding i 1969, fra 1961 til 1968, var han sjef for amerikanernes romprogram, National Aeronautics and Space Administration, best kjent som NASA.

Det er vanlig. Teleskop kalles ofte opp etter NASA-folk.

Det uvanlige er reaksjonene som har kommet på at akkurat James E. Webb (1906–1992) ble oppkalt.

I april i år krevde den prestisjetunge amerikanske astronomiorganisasjonen The American Astronomical Society at NASA beklager seg offentlig for navnevalget. Tre like prestisjetunge vitenskapelige tidsskrift, Nature, New Scientist og Scientific American, publiserte også essays og lederartikler som var kritiske til Webb.

Begrunnelsen deres er at James E. Webb skal ha hatet homofile.

Homofile grundig diskriminert

Mens han var sjef for NASA, ble homofile grundig diskriminert. Homofile fikk ikke jobb, eller de ble skvist fra jobbene de allerede hadde. De ble uthengt og mobbet, av andre ansatte og av ledelsen, sier Webb-navnets motstandere.

I amerikansk historie kalles homofobien, som dominerte amerikansk politikk under den kalde krigen på 1950- og 1960-tallet, for «the lavender scare», altså «lillafrykten».

Det var en slags parallell til kommunistfrykten som på engelsk kalles «the red scare», altså «den røde fare». Med senator Joseph McCarthy i ledelsen, ble folk høyresida ikke likte mobba og skvisa ut av arbeidslivet fordi de angivelig var «kommunister», enten de var det eller ikke. Å være homofil ble av McCarthy og hans kumpaner regna som like «pervertert» som å være venstrevridd. Begge gruppene måtte idømmes yrkesforbud i alle offentlige jobber, mente mccarthyistene.

De hadde mange med seg.

Ga homofile yrkesforbud

I 1953 signerte daværende president Dwight D. Eisenhower en forskrift som i praksis ga homofile yrkesforbud i statlige jobber. Denne forskriften gjaldt fortsatt da James E. Webb var sjef for statlige NASA. I 1963 ble en av NASAs budsjettanalytikere, Cliffort Norton, arrestert og tvunget til å slutte i jobben sin.

Dette skjedde mens Webb var NASA-sjef. Men visste han om det? Og var han i så tilfelle enig i avgjørelsen?

Spiller ingen rolle. En leder skal kjenne til sånt, mener forkjemperne for å døpe om romteleskopet. Hva med å kalle det Cliffort Norton-teleskopet, for eksempel?

Men han visste jo ingenting! sier Webbs forsvarere.

Dessuten gjorde Webb mye bra for en annen minoritet mens han var NASA-sjef. Nemlig svarte.

Med Webb i ledelsen, gikk NASA fra å ha nesten ingen svarte ansatte, til å bli en av de statlige arbeidsplassene med største rasemangfold. Det skjedde ikke tilfeldig, men ved at James E. Webb gikk aktivt imot politikere og andre som prøvde å opprettholde de rasistiske inntakskriteriene og reglene som var vanlige i USA på 1960-tallet.

«Svarte fysikeres forening»

Hakeem Oluseyi er lederen for National Society of Black Physicist, altså «svarte fysikeres forening». Han har undersøkt saken nøye. Ifølge The New York Times konkluderer han krystallklart: James E. Webb var ikke homofob. «Det fins null bevis for at Webb er skyldig i det han beskyldes for», sier han.

Og der står saken. Amerikanerne krangler, og vitenskapsfolk også i andre land må ta stilling. Selveste Royal Astronomical Society, altså britenes kongelige astronomiske selskap, har uttalt at James Webb oppførte seg «aldeles upassende». Men de har også kommet med en praktisk løsning: I stedet for å skrive «James Webb» i artikler om romteleskopet, foreslår de, skal folk nå bruke forkortelsen for James Webb Space Telescope – JWST.

