Kristian visste ikke at dagpengene var stoppet: – Sto uten penger til over nyttår

BERGEN (Dagsavisen): Alt har gått galt for helsearbeideren Kristian Thorkildsen i høst, særlig etter et samlivsbrudd. For før sommeren kunne han jobbe både nattevakter og helg, men da han og eksen gikk fra hverandre, gikk det ikke lenger å kombinere turnus med alenepappa-livet.

– Det ble vanskelig å få hjemmelogistikken til å gå opp. Så jeg fikk ikke jobbet så mye som før.

I tillegg ble begge barna syke etter hverandre.

– Jeg måtte være hjemme med ungene i flere uker, og da fikk jeg plutselig økonomiske problemer.

Fra vondt til verre

I midten av september gikk det ikke lenger, og Thorkildsen måtte søke om dagpenger for å erstatte inntektstapet. Samtidig som han forsøkte å finne seg en mer familievennlig jobb, tok han tilfeldige vakter på sykehuset.

Siden behandlingstiden for dagpenger hos Nav er fem uker, regnet han med at pengene ville komme i midten av oktober. Da skulle omsider økonomien bedre seg. Slik gikk det ikke. I stedet skulle den forverre seg kraftig.

– Vedtaket om dagpenger kom jo aldri, så til slutt ringte jeg dem. Da ble jeg fortalt at de hadde sett på meldekortene mine at jeg hadde jobbet for mye. Dermed var dagpengene stoppet, før det i det hele tatt var fattet et vedtak om jeg skulle ha dagpenger.

– En dobbeltvakt ødela

Regelverket er slik at en dagpengemottaker kan jobbe inntil 50 prosent av det man tidligere jobbet. Da får man trekk i dagpengene for de timene man har jobbet. Jobber man mer enn 50 prosent, mister man retten på dagpenger, og må eventuelt søke på nytt.

Ferske arbeidsledige må også ha tre såkalte «ventedager». Dette er dager man ikke får dagpenger for, en slags egenandel. Hvis man ikke har hatt tre dager helt uten arbeid de første 15 dagene som arbeidsledig, avsluttes dagpengesaken uten varsel.

– Jeg hadde vel en dobbeltvakt som ifølge Nav både oversteg de 50 prosentene og ventedagene, sier Thorkildsen oppgitt.

Ingen inntekt til over nyttår

Uten inntekt og fortsatt uten et vedtak, måtte han søke om gjenopptak av dagpengene. Noen etterbetaling fra september hadde han ikke krav på, og han måtte vente i nye fem uker for å få svar på søknaden. I mellomtiden kom omsider vedtaket han opprinnelig hadde ventet på.

– 29. november fikk jeg dagpengevedtaket. Det var elleve uker etter at jeg søkte. Da hadde jeg omtrent hatt ingen inntekt på nesten tre måneder. Og nå skulle jeg altså gå pengelens til over nyttår, da jeg ville få svar på gjenopptakssøknaden.

Mandag denne uken hadde han 6500 kroner på kontoen, og han så ikke for seg en særlig hyggelig jul for seg og de to barna på ett og tre år.

– Jeg kan søke om nødhjelp, slik at jeg fikk betalt husleien. Julegaver til ungene vet jeg ikke om jeg vil ha råd til. Kanskje hvis jeg utsetter strømregningen. Jeg tror nesten jeg må gjøre det sånn, for ungene går først.

Oppdaget feil

Men da Dagsavisen tok kontakt med Nav om saken hans, gikk det bare to dager før alt snudde for bergenseren. Etter en ny gjennomgang av meldekortene hans, oppdaget Nav at de hadde gjort en feil.

– Da vi innvilget dagpenger for Thorkildsen 29. november, ble virkningspunktet satt til 11. september. Vi ser nå at vi skulle satt dette tidspunktet til 3. oktober. Dette burde vi sett da vi gikk gjennom meldekortene. Vi vil nå rette opp dette, slik at han får utbetalt det han har krav på, skriver avdelingsdirektør Beate Setså Borge i en e-post til Dagsavisen.

– Vi beklager at vi ikke merket dette da vi gikk gjennom meldekortene første gang. Det vil nå bli rettet opp i, og Thorkildsen vil få utbetalt dagpenger fra 3. oktober. Han trenger ikke søke om gjenopptak, skriver hun videre.

– Hvorfor få han ikke dagpenger for september?

– Timene han hadde rapportert inn på meldekortene viste at han hadde arbeidet for mye, noe som førte til at de tre ventedagene ikke kunne bli trukket fra 11. september og ut de neste 15 dagene. 3. oktober var det første tidspunkt ventedagene ville kunne avspaseres fra.

Fikk etterbetalt

Allerede torsdag kom hele etterbetalingen på 30.000 kroner inn på Thorkildsens konto.

– Jeg var på butikken og så plutselig at det var kommet inn penger. Nå er julen reddet. Det blir gaver til ungene likevel, jubler han.

Samtidig er han betenkt.

– I ukevis har jeg mast på Nav, til ingen nytte. Rart da at dette kunne ordnes på bare et par dager når media tar kontakt.

