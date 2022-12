Legen som varslet om korona hylles i et Kina som forbereder seg på nye utbrudd

Li var blant en gruppe leger i Wuhan som advarte i sosiale medier om spredningen av en ny SARS-lignende sykdom i desember 2019, som senere ble kjent som covid-19.

Han ble anklaget av kinesisk politi for å ha spredt «rykter», og døde selv senere av sykdommen.

Hans død utløste en bølge av sorg og sinne blant befolkningen som sjelden er sett i Kina, og nesten tre år etter hans død, er Li fremdeles et sterkt symbol på kinesernes frustrasjon over myndighetenes undertrykkelse av uavhengige stemmer.

– En martyr

Onsdag kunngjorde kinesiske myndigheter landsomfattende lettelser i smittevernrestriksjonen. Før dette hadde flere storbyer begynt å lette på smittevernet, blant annet når det gjelder testkravene.

Kinas befolkning har i nesten tre år rettet seg etter myndighetenes strenge nullsmittestrategi, men den siste tiden har frustrasjonen økt kraftig, noe som nylig førte til demonstrasjoner i en rekke kinesiske byer.

Da kinesiske myndigheter kunngjorde at de ville lette på landets strenge koronarestriksjoner, strømmet det inn hundrevis av kommentarer på Lis profil på det sosiale mediet Weibo.

– Mennesker som deg er uunnværlige. Vanlig og liten, men resolutt og modig. Du ble en helt og martyr uten at det var med vilje, lyder en av meldingene.

– De som blåser i fløyta, er alltid verdt å huske. Jeg ser fram til et mer transparent samfunn, skriver en annen.

Store koronalettelser

Regjeringens nye koronalettelser innebærer blant annet at Beijing kan gjenåpne butikker, mens pendlere slipper å teste negativt for å ta kollektivtransport.

Man trenger heller ikke en negativ PCR-test i parker og ved turistattraksjoner i Shanghai, og det ble også lettet på en rekke andre tiltak. Samtidig har kinesiske medier tonet ned alvoret i å bli smittet.

Flere kinesere hyller derfor Li for å ha varslet verden om pandemien til å begynne med.

– Bror, det er over! Du var bekymret for pandemien mens du lå på ditt dødsleie, men endelig har våren kommet, skriver en.

Kina forbereder seg på kraftig koronahopp

Samtidig advarer eksperter om at koronasmitten kan øke kraftig i Kina etter at landet har lettet på smittevernrestriksjonene.

Mange av Kinas innbyggere har de siste årene vært redde for å bli smittet av koronaviruset, blant annet som følge av myndighetenes advarsler. Nå har imidlertid statlige medier begynt å skrive at de fleste i landet må regne med å bli smittet som følge av at smittevernrestriksjoner litt etter litt blir opphevet.

En tidligere helsetopp i Kinas nasjonale helsekommisjon, Feng Zijian, anslo torsdag at 80 til 90 prosent av Kinas 1,4 milliarder innbyggere med tiden kommer til å bli smittet av viruset.

– Uansett hvordan tiltakene blir justert, kommer de fleste av oss til å bli smittet én gang, sier Feng ifølge statskontrollerte medier.

Økt press på helsevesenet

Han spår at infeksjonsraten kommer til å nå rundt 60 prosent i den første smittebølgen og ber samtidig om tiltak for å redusere belastningen på helsevesenet.

Uttalelsene ble gitt på et nettarrangement ved Tsinghua-universitetet i Beijing.

I Beijing opplever sykehusene allerede en kraftig økning i antall smittede personer samtidig som det er mangel på personell.

