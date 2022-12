Kina bruker mobildata for å jakte ned covid-demonstranter

Det kommer fram av en samtale mellom en demonstrant og politiet, som CNN har fått tilgang til.

Kina har helt siden koronaviruset begynte å spre seg i 2020 hatt et mål om et koronafritt Kina. For å få dette til har de kjørt et knallstrengt regime med omfattende nedstenginger av hele blokker, arbeidsplasser, institusjoner, nabolag og byer hver eneste gang viruset har begynt å spre seg.

De har også et omfattende vaksinasjons-, testings- og isolasjonsregime, som kan bety at folk som tester positivt i praksis blir innelåst i ukesvis.

Overvåking

De siste demonstrasjonene ble utløst etter at ti mennesker døde i en brann i en boligblokk i byen Urumqi. Koronarestriksjoner skal ha hindret eller forsinket redningsarbeidet.

Men mange kinesere har nå fått nok. I løpet av høsten har demonstrasjoner spredt seg til flere byer i Kina. Og kinesiske myndigheter slår hardt tilbake mot demonstrantene.

Det har vært flere demonstrasjoner i Kina i det siste, her fra Bejing i helga. (Ng Han Guan/AP)

I etterkant av en fredelig demonstrasjon i Bejing i helga fikk flere demonstranter en telefon fra politiet i etterkant av demonstrasjonen. Ifølge CNN ble demonstrantene spurt av politiet om de hadde vært til stede på demonstrasjonene.

Når demonstranten i samtalen CNN har hørt benekter å ha vært der, fikk han spørsmålet tilbake:

– Så hvorfor var mobiltelefonen din der?

Demonstranten fikk så beskjed om å møte opp på en politistasjon for et avhør.

Hendelsen har blant annet ført til at demonstranter nå legger igjen telefonen hjemme, eller setter den på flymodus når de forlater hjemmet.

FN ber Kina stanse

Kinas svært brutale måte å slå ned på demonstrasjoner på har blant annet ført til at FN har reagert kraftig.

– Vi ber myndighetene svare på protestene i tråd med internasjonale menneskerettigheter og normer. Ingen bør utsettes for vilkårlige pågripelse for å ha gitt fredelig uttrykk for meningen sine, sier talsperson Jeremy Laurence ved FNs menneskerettskontor.

Også Det internasjonale pengefondet (IMF) mener det er på tide at Kina slår inn på en annen vei i arbeidet med å demme opp for covidsmitte.

IMF-direktør Kristalina Georgieva ber Kina justere sin bastante politikk for nullsmitte og unngå isolasjon og nedstengning av millionbyer.

