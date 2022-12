Kina kunngjør lettelser i koronatiltakene over hele landet

Det skjer dagen etter at en rekke kinesiske storbyer lettet på tiltakene.

Ifølge nye retningslinjer fra Kinas nasjonale helsekommisjon (NHC) kan smittede personer uten symptomer eller personer med mild sykdom isolere seg hjemme. I tillegg vil landet generelt nedskalere testingen.

Slipper å vise test

I Beijing gjenåpnet butikkene mandag, mens pendlere slipper å teste negativt for å ta kollektivtransport.

Fram til nå har pendlere i kinesiske storbyer måttet vise fram en negativ PCR-test som ikke er mer enn 48 timer gammel. Heller ikke i parker og ved turistattraksjoner i Shanghai trenger man nå en slik test for å komme inn.

I storbyen Hangzhou, som ligger rundt 18 mil sørvest for Shanghai, har lokale myndigheter gått enda lenger. Her er massetesting for byens 10 millioner innbyggere avviklet, bortsett fra på sykehjem, i skoler og barnehager.

I byen Urumqi, som ligger i den muslimskdominerte regionen Xinjiang nordvest i Kina, gjenåpnet supermarkeder, hoteller, restauranter og skianlegg mandag.

Saken fortsetter under videoen

Skjer etter demonstrasjoner

Lettelsene kommer også i kjølvannet av omfattende demonstrasjoner over hele landet de siste ukene. Demonstrantene protesterte mot myndighetenes harde null-covid-strategi og for større politisk frihet. Antallet demonstranter er høyere enn man har sett på mange tiår.

Til sammen deltok tusenvis av mennesker, mange av dem unge, i protestene, som også spredte seg til en rekke universiteter. Flere av demonstrantene ropte ikke bare slagord mot koronarestriksjonene, men også mot kommunistregimet og president Xi Jinping.

[ Kommentar: I Beijing, Shanghai og flere andre byer samlet flere tusen kinesere seg med hvert sitt blanke ark ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Kina: Klar for tettere partnerskap med Russland om energi ]