Nye påstander om juks fra Donald Trump etter valg

Stemmetellingen etter det amerikanske mellomvalget pågår ennå, men det ble ingen rød bølge for Republikanerne. Partiet tar etter alle solemerker over kontrollen i Representantenes hus, mens Senatet kan tippe begge veier.

Republikanere og støttespillere har i dagene siden valget gjort opp regning internt. Noen mener at partiet ikke valgte gode nok kandidater når alt kom til alt, i tillegg til at abortsaken likevel mobiliserte mange velgere. Noen lar frustrasjonen gå ut over partitopper som Mitch McConnell og Kevin McCarthy, skriver CNN.

Andre peker på en større utfordring: ekspresident Donald Trump.

Trump er fortsatt en svært populær mann blant mange og har et solid grunnfjell som støtter ham. Men flere Trump-støttede kandidater fikk det tøft på valgdagen. Ekspresidenten selv var med på valgkampen flere steder. Samtidig sikret spekulasjoner om mulig erklæring av at han stiller til valg i 2024, stor oppmerksomhet om Trump i innspurten.

– Det hjalp i alle fall ikke, sier en republikansk folkevalgt til CNN.

Påstander om valgfusk

Trump har gjentatte ganger hevdet at presidentvalget i 2020 ble «stjålet» fra ham, selv om påstanden er tilbakevist en rekke ganger. Både velgere og folkevalgte har likevel sluttet opp om anklagene. I mellomvalget ble flere såkalte valgfornektere valgt inn i ulike roller.

Torsdag hevdet Trump, uten å legge fram bevis, at han i 2018 sendte FBI-agenter til Florida for å hindre at guvernørvalget i delstaten ble «stjålet» fra republikanske Ron DeSantis, skriver The Hill. NBC News har undersøkt påstandene, og har funnet bevis på at Trump sendte FBI eller andre til Florida for å stoppe tellingen. Den daværende talspersonen i justisdepartementet har også sagt at det aldri skjedde.

Også i år har ekspresidenten fremmet flere feilaktige påstander om valggjennomføringen, ifølge en liste hos blant andre CNN.

På Truth Social har han torsdag og fredag blant annet insinuert at senatsvalget i Pennsylvania ble stjålet. Senatsracet var på forhånd spådd å bli blant de mest spennende i landet, og det var en delstat der Demokratene øynet sjansen til å ta en plass fra Republikanerne, ettersom den sittende republikanske senatoren gir seg.

Republikanernes Trump-støttede kandidat Mehmet Oz lå mer enn 200.000 stemmer bak motkandidaten da Trumps innlegg ble delt. Oz hadde allerede erkjent nederlag.

Trump har også feilaktig hevdet at Republikanerne kom til å vinne flertall i Senatet «hvis vi kan stoppe deres veldig åpenbare juksing». Det er ingen tegn på valgfusk så langt, og begge partier har ennå mulighet til å få flertall i Senatet. Alt kommer nå an på valgresultatet i to delstater: Georgia og Nevada. I Nevada er det fortsatt for tidlig å slå fast hvem som vinner. I Georgia er det allerede klart at det blir omvalg i desember mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer.

Vippestater og Trump

I skrivende stund står det 49-49 i Senatet, etter at Demokratene sikret Arizona natt til lørdag norsk tid. Hvis Nevada går til republikanerne, vil flertall og kontroll måtte vente til Georgia-avklaring for å avklare hvem som har flertallet.

Nevada og Arizona har vært gjenstand for feilaktige påstander fra ekspresident Trump de siste dagene. Han har hevdet at valgsystemet er korrupt i Clark County i Nevada, som tradisjonelt er en demokratisk bastion. Valgansvarlige Joe Gloria har tilbakevist påstandene.

Trump har også hevdet at tjenestemenn i Arizona som sa at de trengte mer tid for å telle stemmer, gjorde det for å få bedre tid til å jukse. Også denne påstanden er tilbakevist, og opptellingen går som normalt.

Ekspresidenten har også sagt at «veldig merkelige ting skjer med stemmene i Nevada og Arizona», og at man i Arizona «finner noen veldig merkelige stemmesedler». Det er ikke klart hva Trump sikter til, men det er ikke meldt om avvik med stemmene i de to delstatene. På selve valgdagen var det imidlertid trøbbel med tellemaskinene i Mariopa County i Arizona. Valgmyndighetene har forklart at det dreide seg om tekniske problemer, og at ingenting tydet på valgfusk.

Maskintrøbbelet fikk likevel stor oppmerksomhet på sosiale medier og i høyreorienterte medier. Donald Trump jr. er blant dem som videredelte twitter-meldinger om problemene. Enkelte fremmet påstanden om at valget kan bli «stjålet».

Ekspresident Donald Trump raste i et innlegg på plattformen Truth Social etter de små feilene.

– Rapporter fra Arizona om at stemmemaskinene ikke fungerer i områder som er republikanske og konservative. Kan dette virkelig være sant når en stor andel av republikanerne ventet med å stemme til i dag? Nå er det på'n igjen. Folk vil ikke tolerere dette, skrev Trump.

– Helt amoralsk

Statsviter Hilmar Mjelde ved Norce-instituttet har sagt til NTB at små, midlertidige tekniske problemer er helt naturlig og ventet. Han sa det på ingen måte påvirket troverdigheten i valget og var ikke tegn på valgfusk.

– Valgfornektelse og desinformasjon om valg er blitt helt definerende for Trump og trumpismen. Det Trump alene sier om valgfusk kan simpelthen ikke tillegges noe verdi, i fortiden, i øyeblikket eller i fremtiden. Han er simpelthen helt amoralsk når det gjelder det temaet.

Førsteamanuensis Hilde Eliassen Restad reagerte på anklagene som har kommet fra Republikanerne.

– Anklager fra det republikanske partiet om at enkeltvelgere begår «velgerjuks» og anklager om at demokratiske aktører forsøker seg på «valgjuks» er nå dessverre en del av deres strategi for å underminere republikaneres tiltro til det amerikanske valgsystemet, sa Restad til NTB.

– Det er ekstremt alvorlig, fortsatte hun.

