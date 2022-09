Også Toscana går tapt for sentrum-venstre: – Katastrofe

«Glem ‘røde’ Toscana», skriver den italienske storavisa La Repubblica mandag. «Toscana er ikke lenger en rød bastion. Demningen mot sentrum-høyre har kollapset», skriver regionavisa Il Tirreno.

Ytre høyre-partiet Italias brødre ble største parti i det italienske valget søndag, og partileder Giorgia Meloni ligger an til å bli landets første kvinnelige statsminister. I år har partiet hennes også tatt store steg i Toscana, et fylke der det demokratiske partiet PD har gjort det best i alle valg de siste 20 årene.

PD er fortsatt størst noen få steder, men partiet mister 80.000 stemmer i Toscana sammenlignet med regionalvalget for to år siden. Sammenlignet med forrige valg på ny nasjonalforsamling, i 2018, mister de over 140.000. Helt endelig valgresultat er fortsatt ikke klart.

– Valget gikk virkelig dårlig, sier Enrico Rossi, PD-politiker og tidligere regionpresident i Toscana, til Il Tirreno.

Rossi nevner både rekordresultatet til Melonis parti og hele sentrum-høyrekoalisjonen, i tillegg til at han trekker fram at flere ikke stemte.

– For PD er det en katastrofe, fortsetter han.

Ytre høyre hadde også før årets valg gjort innhogg i regionen, men aldri før har et parti på høyresida fått flest stemmer i Toscana, skriver La Repubblica. Toscana har sammen med fylkene Emilia-Romagna, Umbria og Marche utgjort det såkalte «røde beltet» i Italia.

[ – Hun har bidratt til å avdemonisere ytre høyre ]

Ytre høyre-seier

Italienerne har stemt fram representanter i de to kamrene i den italienske nasjonalforsamlingen: Senatet og underhuset (deputertkammeret).

For første gang siden Benito Mussolini ligger landet nå an til å få en statsminister fra ytre høyre. Melonis parti har med seg partiet til tidligere innenriksminister Matteo Salvini, Ligaen, og tidligere statsminister Silvio Berlusconis Forza Italia i en koalisjon. Både Ligaen og Italias brødre omtales som ytre høyre-partier, mens Forza Italia plasseres mer på den tradisjonelle høyresida.

Nyhetsgrafikk valgresultat i Italia. (Nyhetsgrafikk/NTB)

I Toscana får de tre partiene, sammen med et fjerde støtteparti, rundt 38,5 prosent av stemmene i Senatsvalget, mot sentrum-venstres rundt 33,8 prosent. Det sikrer Melonis koalisjon tre av fire senatsplasser fra fylket. Også i underhuset går det best for høyresida; de får nesten 38,6 prosent, mot venstresidas 34,6.

Femstjernersbevegelsen (M5S), som ble Italias klart største parti i 2018-valget, vaker nå på rundt 11 prosents oppslutning i Toscana i begge de to kamrene.

[ Dette er Italias politiske partier ]

Lav oppslutning

Det er svært jevnt i kampen mellom Italias brødre og PD i fylket der kjente byer som Firenze, Pisa og Siena ligger. I underkant av 2.000 flere stemmer hadde sikret PD overtaket i senatsvalget, mens PD faktisk får rundt 8.000 flere stemmer enn Melonis parti i kampen om underhuset. De andre partiene på høyresida gjør det langt dårligere enn Italias brødre, og dårligere i Toscana enn ved tidligere valg.

Et spørsmål for PD og venstresida er om de ble straffet av lav oppslutning: tre av ti stemmeberettigede i Toscana avla ikke sin stemme, skriver Corriere della Sera. Det er dårligere oppmøte enn i forrige valg.

I et intervju med La Repubblica få dager før valget sa PDs partileder Enrico Letta at han fortsatt ventet et godt valgresultatet i nettopp Toscana.

Melonis parti har på sin side løftet seg fra bare 4,2 prosent i Toscana i 2018-valget. Årets resultat var likevel ingen stor overraskelse for mange. Til sjuende og sist trodde velgerne mer på oss enn på PD, sier Giovanni Donzelli i Italias brødre.

[ Brakseier for Meloni og høyrepopulistene i Italia ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen