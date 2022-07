Dette er Italias politiske partier

Italia har hatt en rekke regjeringsbytter og -kriser. Bare siden 1989 har landet hatt 14 forskjellige statsministre og enda flere ulike regjeringer. Fra slutten av andre verdenskrig i 1945 og til og med januar 2021 har Italia fått ny regjering i snitt hver 13. måned, ifølge The Economist.

Siden parlamentsvalget i 2018 har tre ulike regjeringer styrt landet. En ny regjeringskrise ble utløst tidligere i juli, og det hele endte med at det skal holdes nyvalg 25. september. Som EUs tredje største økonomi får kaoset stor oppmerksomhet.

Dette er de største partiene:

* Italias brødre:

Etterfølgeren av partiet Movimento Sociale Italiano, et ny-fascistisk parti opprettet i 1946 av tilhengere av Benito Mussolini. Partileder Giorgia Meloni har de siste årene forsøkt å rydde opp i partiets rykte og gjenskape det som en konservativ forkjemper for patriotisme.

Meloni har flere ganger avvist at hun er fascist. Hun har samtidig gått ut mot likekjønnet ekteskap, mot abort og stemte mot et lovforslag som ville kriminalisere homofobi. Gjestet tidligere i år et møte i det spanske ytre høyre-partiet Vox og fikk applaus for en tale der hun gikk ut mot «LHBT-lobbyen». Fra å være et miniparti ved valget i 2018, får Italias brødre nå høyest oppslutning på en rekke meningsmålinger og vaker rundt 23 prosent.

* Ligaen:

Grunnlagt som Lega Nord i 1989, men byttet navn til Lega, Ligaen på norsk, i 2018. Først var uavhengighet for Nord-Italia et av hovedmålene, men har etter hvert også profilert seg på blant annet innvandringskritikk og euroskepsis. Partileder Matteo Salvini satt som visestatsminister i regjeringen som kom på plass etter 2018-valget, og fram til Ligaen trakk seg fra samarbeidet i august 2019.

Var lillebror i oppslutning etter valget, men klatret jevnt på meningsmålingene fram til regjerings-exiten. Ligger som tredje største parti med rundt 13 prosent.

* Forza Italia:

Partiet til tidligere statsminister Silvio Berlusconi. Eksisterte i en utgave fram til 2009, før det ble relansert som eget parti igjen i 2013. Har plassert seg som et mer klassisk høyreparti, opptatt av lavere skatter og forsvarlig økonomisk politikk. 85 år gamle Berlusconi er ennå partileder.

Ligger nå på et sted mellom 7 og 9 prosent på meningsmålingene.

* Femstjernersbevegelsen (M5S):

Femstjernersbevegelsens Giuseppe Conte er tidligere italiensk statsminister. (Mauro Scrobogna/LaPresse Mauro Scrobogna /AP)

Populister som entret scenen i italiensk politikk i 2009 som en protestbevegelse med komiker og aktivist Beppe Grillo. Direkte demokrati og nett-drevet politikk er blant kjerneverdiene. Partimedlemmene har hatt et ord med i laget i spørsmål om både hva slags politikk som skal føres, lokale valglister og om partiet skulle gå inn i samarbeidsregjeringer i både 2018 og 2019. Ble klart største parti ved valget i 2018, men tapte terreng underveis i samlingsregjering med Ligaen.

Måles nå til rundt 10 prosent, og har mistet både folkevalgte og oppslutning etter intern krangling den siste tida.

* Det demokratiske partiet (PD):

Det demokratiske partiet PDs partileder Enrico Letta. (Mauro Scrobogna /LaPresse/AP)

Et klassisk sentrum-venstreparti grunnlagt i 2007 etter sammenslåing av flere partier som tidligere inngikk i en valgallianse. Har hatt statsministermakta flere ganger, sist med Paolo Gentiloni fra 2016 og fram til valget i 2018. Gikk inn i samarbeidsregjering med Femstjernersbevegelsen i 2019. Ledes av Enrico Letta.

Ligger som nest største parti på målingene nå, med en oppslutning på rundt 22 prosent.

Andre:

Flere mindre partier kniver også om velgerne. Størst av dem på målingene enn så lenge er sosialliberale Handling (Azione), med rundt 4–5 prosent. De har nå slått seg sammen med det politiske partiet +Europa.

På venstresida er det også en rekke andre småpartier med overlappende ideologi.

