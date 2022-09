Brakseier for Meloni og høyrepopulistene i Italia

Høyrepopulisten Meloni, som er partileder i Italias brødre, ser dermed ut til å bli landets neste statsminister. Hun blir i så fall den første kvinnen i embetet. Prosessen med å stable på beina en regjering kan komme til å ta flere uker.

– Italienere har kommet med et klart budskap om at de ønsker en høyreregjering ledet av Italias brødre, sa Meloni natt til mandag.

– Om vi blir bedt om å lede denne nasjonen, vil vi gjøre det for alle italienere. Vi vil gjøre det med mål om å forene mennesker, om å forsterke det som knytter dem sammen, ikke det som splitter dem, la hun til.

Med Meloni i spissen kommer Italia til å få den mest høyreorienterte regjeringen Italia har hatt siden andre verdenskrig.

Lav valgdeltakelse

Offisielle resultater ventes i løpet av mandagen, men det er allerede klart at valgdeltakelsen var rekordlav, særlig sør i landet.

Kun 64 prosent av velgerne avga stemme. Det er en ny bunnotering. Den forrige kom i 2018, da 73,7 prosent av de stemmeberettige deltok.

Meloni har alliert seg med ytre høyre-partiet Ligaen og partileder Matteo Salvini, som i likhet med Meloni vil slå hardt ned på ulovlig innvandring. Hun har også slått seg sammen med partiet til tidligere statsminister Silvio Berlusconi, Fremad Italia.

Italias brødre ser på foreløpige resultater ut til å få rundt 26 prosent av stemmene, mens Ligaen og Fremad Italia ligger an til å få rundt 8 prosent hver, betydelig lavere enn de henholdsvis 17 og 14 prosentene de fikk i 2018.

Det betyr at koalisjonen samlet ser ut til å få rundt 43 prosent. Ettersom Italias valglov tjener partier som har inngått avtaler før selve valgdagen, så har de tre høyrepartiene sikret seg rent flertall i nasjonalforsamlingen, selv om sentrum-venstre samlet sett ser ut til å ha fått flere stemmer.

Salvini feiret koalisjonens valgseier søndag og tvitret «Grazie!» (takk), mens Berlusconi ringte Meloni for å gratulere.

Vil ikke samarbeide

De foreløpige resultatene viser samtidig at sosialdemokratiske PD sammen med sine to samarbeidspartnere har fått drøyt 26 prosent av stemmene, mens to andre partier på venstrefløyen, Femstjernersbevegelsen og Sammen for framtiden, har fått henholdsvis 16 og 7,5 prosent. De har ikke inngått i noe samarbeid med PD.

PD, som ledes av tidligere statsminister Enrico Letta var tidlig ute med å erkjenne nederlag søndag kveld.

– Det er en trist kveld for landet, sa Debora Serracchiani fra PD i partiets første kommentarer til valgresultatet, skriver Reuters.

– Høyrefløyen har flertall i nasjonalforsamlingen, men ikke i landet, la hun til.

Høyrepopulister gratulerer

Italias brødre har nyfascistiske røtter, men regnes i dag som et nasjonalkonservativt parti. I forrige valg, i 2018, fikk partiet drøyt 4 prosent av stemmene.

Meloni har kommet med en rekke kontroversielle uttalelser i valgkampen og tatt i bruk slagordet «Gud, nasjonen og familie». Hun har rast mot det hun kaller «LHBT-lobbyen», «woke-ideologi» og «Islams vold», og hun har hyllet det spanske ytre-høyrepartiet Vox.

Partiet var raskt ute med å gratulere etter valgtriumfen. Meloni har «vist veien for et stolt, fritt Europa av suverene nasjoner», tvitret partileder Santiago Abascal.

– Vi feirer med Italia! Sverige i nord, Italia i sør: Venstreregjeringer er gårsdagens nytt, skriver Beatrix von Stroch fra ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD).

Polens statsminister Mateusz Morawiecki, som representerer nasjonalkonservative Lov og rettferdighet (PiS), gratulerer også, mens Jordan Bardella, som er partileder i franske Nasjonal samling, skriver at italienerne har gitt EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen «en lekse i ydmykhet».

Von der Leyen sa forrige uke at EU-kommisjonen har virkemidler de kan bruke om Italia under en ny høyreregjering ikke skulle følge EUs regler.

[ Victorias onkel elsker Putin og savner Sovjetunionen (+) ]

Viktige saker

Valgkampen var preget av Russlands krig i Ukraina og energikrisen.

Disse sakene har delvis splittet høyresiden. Meloni har uttrykt støtte til Ukraina og er imot at Italia skal låne penger for å hjelpe folk med strømregningen. Ligaens leder Matteo Salvini har inntatt en mer prorussisk holdning, stilt spørsmål ved sanksjonene mot Russland og bedt om mer hjelp til kriserammede italienere.

Berlusconi, som i lang tid har vært venn med Vladimir Putin, ble møtt med skarp kritikk forrige uke etter å ha antydet at den russiske presidenten ble «presset» til å innlede krigen av sin egen krets.

Høyrepartiene har i tillegg vektlagt migrasjon, skattekutt og styrking av økonomien. Sentrum-venstre har fremmet sosial rettferdighet, klima og internasjonalt samarbeid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen