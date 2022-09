FN-rapport: 50 millioner mennesker fanget i moderne slaveri

FN har satt seg som å mål å utrydde alle former for moderne slaveri innen 2030, men i stedet har antallet mennesker i tvangsarbeid eller tvangsekteskap økt med 10 millioner mellom 2016 og 2021, ifølge en ny rapport.

Rapporten er laget av FNs byråer for arbeid og migrasjon, sammen med organisasjonen Walk Free Foundation. Den viser at 28 millioner mennesker var i tvunget arbeid ved utgangen av fjoråret, mens 22 millioner lever i et tvangsekteskap.

Det betyr at nærmere 1 av 150 mennesker i verden er fanget i moderne former for slaveri.

– Det er sjokkerende at situasjonen for moderne slaveri ikke blir bedre, sier leder Guy Ryder i FNs arbeidsorganisasjon (ILO).

Koronapandemien, som førte til økende gjeldsnivåer for mange arbeidere, har økt risikoen, ifølge rapporten.

