WHO: Ingen grunn til å bekymre seg for apekopper

– Dette er ikke en sykdom allmennheten bør være bekymret for. Det er ikke som koronaviruset, sier WHO-ekspert Sylvie Briand fredag.

Ikke desto mindre bør land raskt registrere de som er smittet av apekopper og isolere de berørte, fortsatte hun. WHO antar at de fleste tilfellene av apekopper vil gi et mildt sykdomsforløp.

Gravide, barn og personer med svakt immunforsvar har imidlertid høyere risiko for å få en alvorlig infeksjon av koppene.

WHO venter at antallet tilfeller av apekopper vil fortsette å stige, men at det er gode muligheter for å kontrollere utbruddene.

Sykdommen har blitt registrert i mer enn 20 land.

