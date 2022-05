Strategiske feil og store tap for russiske elitestyrker, ifølge britisk etterretning

I sin daglige etterretningsrapport om krigen i Ukraina skriver britene at strategisk svikt i ledelsen har ført til at elitestyrken VDV er satt inn i oppdrag som er bedre egnet for tungt pansret infanteri, melder BBC. På Twitter kommer departementet med tre eksempler:

* Forsøket på å rykke fram mot hovedstaden Kyiv via flybasen Hostomel i mars.

* Den manglende framdriften rundt Izium siden slutten av april.

* Mislykkede forsøk på å krysse elven Siverskij Donets, med påfølgende tap.

De 45.000 soldatene som inngår i VDV er i hovedsak vervede, profesjonelle soldater, som ifølge det britiske departementet har elitestatus og blir ekstra godt betalt.

– Feil bruk av VDV i Ukraina viser hvordan Putins betydelige investeringer i forsvaret de siste 15 årene har skapt en samlet styrke som ikke er i balanse, heter det i rapporten.

En familie vender hjem til Kyiv En familie vender hjem til leiligheten sin etter et bombeangrep i den ukrainske hovedstaden, Kyiv.

[ Russiske styrker inntar by i Donetsk ]