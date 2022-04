Putin sparker russiske offiserer: – Befalet er under intensivt press

Russiske styrker fortsetter å lide store tap i Ukraina. Flere i den militære ledelsen skal ha blitt avsatt av Putin den siste tiden, skriver svenske Aftonbladet søndag, og viser til amerikanske Institute for the Study of War (ISW).

– Befalet er under intensivt press for å oppnå urimelige mål, heter det fra ISW.

Én av offiserene som skal ha måttet vike, er admiralen for flåten i Svartehavet, ifølge ukrainsk etterretning. Det skal ikke ha falt i god jord hos Putin og ledelsen i Moskva at flaggskipet med samme navn nylig sank. Ukraina har hevdet at skipet gikk ned etter å ha blitt truffet av to ukrainske missiler, mens russerne på sin side hevder årsaken var en brann ombord. USA har bekreftet Ukrainas versjon, skrev faktisk.no tidligere denne uken.

Putins grep til tross – ISW mener at også erstatterne i den militære ledelsen vil få det tungt med å leve opp til kravene fra Moskva.

«Erstatterne kommer til å ha mindre erfaring, i tillegg til at også de vil være under intensivt press for å oppnå urimelige mål fra Kreml», heter det fra ISW.

