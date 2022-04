Ekspert: – Russland vil for alltid være en pariastat

Russlands president Vladimir Putin møter sterk motstand både hjemme i Russland og ute i verden idet hans krig i Ukraina straks passerer to måneder, skriver Business Insider.

– Det er suicidalt, det han gjør mot landet sitt, økonomien og Russlands omdømme i verden, sier Robert English til nettstedet. Han er professor ved Universitetet i Sør-California, med Russland, Sovjetunionen og Øst-Europa som spesialfelt.

Motstand på innsiden av Kreml

Strategiske tabber, enorme militære tap og store økonomiske konsekvenser som følge av Vestens sanksjoner, har skapt motstand – også i Putins egne rekker. En liten, men voksende, gruppe på innsiden av Kreml har begynt å uttrykke tvil om krigen Russland fører i Ukraina er riktig, ifølge Business Insider. Ti kilder med ulike posisjoner i regjeringen og statseide selskaper i Russland uttrykte tidligere denne måneden sin bekymring overfor Bloomberg. Disse kildene anser invasjonen av Ukraina som en katastrofal feil, og tror krigen har satt landet tilbake flere tiår.

Mens Russland-president Putin selv fortsetter å fremstå selvsikker og med tro på at krigen er vellykket, hevdes det at flere og flere på innsiden begynner å miste troen. Og det med god grunn, mener professor English, som sier Putins hærtog i Ukraina allerede har kostet mer for Russland enn Sovjets nær ti år lange krig i Afghanistan på 1980-tallet.

– USSR mistet omkring 15.000 soldater i Afghanistan, på ti år. Putin har mistet nesten like mange på en måned, poengterer English.

Fra Moskva var de offisielle tallene, sent i mars, 1351 falne russiske soldater. NATOs estimater sier derimot at tallet er nærmere 15.000.

For sent å rette opp skadene

Også vanlige russere begynner å kjenne krigen, og de vestlige sanksjonene, på kroppen.

Sjefen i Russlands sentralbank har advart om at den fulle effekten av sanksjonene ennå ikke har rammet, mens Moskvas ordfører sier at opp mot 200.000 arbeidere kan miste jobbene sine. Dette som følge av at vestlige selskaper trekker seg ut av landet.

– Putin har satt landet langt tilbake økonomisk, og mistet alle sine viktigste handelspartnere i Vesten, sier English.

Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) estimerte forrige måned at Russlands BNP vil falle med ti prosent i år.

English mener skadene på Russlands status internasjonalt kommer til å ta lang tid å gjenopprette. De kan bli utstøtt i lang tid.

– Russland vil for alltid være en pariastat i manges øyne. Det blir ingen ny start så lenge Putin sitter ved makten, sier professoren.

