Putin: – Utenlandske spioner vil splitte oss

Under et møte med representanter for påtalemyndigheten i Russland mandag, kom Putin med påstanden om at Vesten har innsett at Ukraina ikke kan slå Russland. Det skriver Reuters mandag.

– Dermed har Vesten kommet opp med en ny plan – å ødelegge Russland innenfra. Men planen vil ikke fungere, sa Russlands president, som også brukte ordet «terror» om Vestens strategi.

Putin hevdet videre at utenlandske medier og sosiale medier har blitt brukt av Vestens spioner for å skade de russiske styrkene, og sa at spioner forsøker å splitte det russiske folk. Derfor ba han påtalemyndigheten om å slå hardt ned på vestlig «ekstremisme» i fortsettelsen, uten å gi noen eksempler på hvordan dette skal gjøres, ifølge nyhetsbyrået.

På samme møte framsatte presidenten også en påstand om at Den russiske etterretningstjenesten FSB skal ha stanset en terrorgruppe som planla å angripe kjente russiske journalister, skriver NTB. FSB uttaler selv at de har pågrepet medlemmene i en nynazistisk gruppe, som angivelig har fått instrukser fra Ukrainas etterretningstjeneste. Putin la imidlertid ikke fram bevis for påstandene sine, skriver NRK, som også har omtalt saken.

