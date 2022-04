Joe Biden: – Dette er verdens farligste mann

Tittelen «verdens farligste mann» går ifølge president Joe Biden til mediemogulen Rupert Murdoch (91). Eieren av Trumps favorittkanal, Fox News, skal også, stadig ifølge Biden, være «en av de mest ødeleggende kreftene i USA».

Det står å lese i en ny bok skrevet av to New York Times-journalister, Jonathan Martin og Alex Burns. Boka heter «This Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America’s Future». Den lanseres i mai, melder flere medier, inkludert The Guardian og CNN.

91 år gamle Rupert Murdoch styrer et svært globalt medieimperium. Han starta allerede før krigen, med aviser, magasiner og TV-stasjoner i fødelandet Australia, før han kjøpte seg inn i amerikanske og britiske medier utover 1960- og 1970-tallet, og resten av verden utover 1990- og 2000-tallet.

I dag er Murdoch den ledende aktøren i verden innen TV, film, internett og annen type medieindustri.

Rupert Murdoch. (JEWEL SAMAD/AFP)

Murdochs medier ofte støtta navngitte politikere, som Margaret Thatcher og Tony Blair i Storbritannia, der det ofte regnes som «umulig» å bli statsminister uten Murdochs støtte.

I USA eier Rupert Murdoch, som tok amerikansk statsborgerskap for å kunne eie medier der, Fox Broadcasting Company. Fox har filmkanaler, sportskanaler, naturkanaler og en lang rekke andre nisjekanaler.

Men av alle TV-kanalene er det Fox News som spiller den klart største rollen politisk, som USAs største nasjonale nyhetskanal.

Fox News var en tydelig støtte for Trumps presidentskap, og er blitt saksøkt for å kringkaste Trumps løgner om at Biden jukset seg til seier i presidentvalget. Fox News har også flere flere faste kommentatorer som er vaksineskeptikere, eller som mener hele koronapandemien bare er en konspirasjon. Kanalen har flere ganger, også nylig, gitt støtte til Russlands president, Vladimir Putin.

I boka «This Will Not Pass», beskriver Biden Fox News som «en flodbølge av anti-Biden-programmer, [som] nører opp under vaksineskepsis og sprer ville konspirasjonsteorier om angrepene [på den amerikanske kongressen] 6. januar». Dette skriver CNN.

