Kaptein Cooks skip kan være funnet i USA

Ifølge australierne ligger skipet utenfor den lille delstaten Rhode Island nordøst for New York. Lokale forskere der mener på sin side at det er for tidlig å si om funnet faktisk er HMS Endeavour.

James Cook kommanderte Endeavour da han utforsket Stillehavet mellom 1768 og 1771. Det var også med Endeavour han kom til Australias østkyst i 1770, noe som la grunnlaget for det britiske styret i landet.

Skipet ble senket av britene som en del av en blokade som skulle hindre franskmennene i å støtte USA i kampen for å løsrive seg fra det britiske kolonistyret. Etter det ble Endeavour – om enn ikke toktene hennes – i stor grad glemt fram til 1999, da man begynte å undersøke flere vrak fra 1700-tallet i det aktuelle området.

Overbevist

Bare 15 prosent er igjen av skipet som ligger på havbunnen, men de australske forskerne føler seg likevel sikre i sin sak. Strukturelle detaljer og formen på vraket er sammenlignet med originaltegningene av Endeavour.

– Basert på arkiver og arkeologiske beviser er jeg overbevist om at det er Endeavour, sier sjefen for det australske sjøfartsmuseet, Kevin Sumption.

Amerikanske kolleger ved Rhode Islands marinarkeologiske prosjekt mener det er altfor tidlig å konkludere og mener den australske kunngjøringen utgjør et kontraktsbrudd.

– Konklusjonene skal komme etter en korrekt vitenskapelig prosess, ikke basert på australske følelser og politikk, sier prosjektleder Kathy Abbass. Australierne mener de ikke har brutt noen avtaler.

26. januar kom Cook til den naturlige havnen der dagens Sydney ligger. Dagen er fridag i Australia og heter offisielt Australia Day. De siste årene har flere begynt å bruke navnet Invasion Day for å vise at britene tok seg til rette og trengte seg på et land som allerede var bebodd, uten hensyn til urbefolkningen.

