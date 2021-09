Stortinget snur om Mørlands pendlerleilighet

Tirsdag ble det kjent at Ap-politikeren hadde fått gratis pendlerbolig i Oslo av Stortinget, til tross for at han eier en leilighet i byen. Mørland var folkeregistrert og bodde i Arendal.

Onsdag uttalte Stortinget at Mørland ikke hadde rett på pendlerbolig, men har nå snudd i saken, skriver Aftenposten.

[ Ap-politiker fikk pendlerbolig selv om han eide leilighet i Oslo ]

– Vi ser at Mørland i dialogen med oss nå har klargjort at han reelt sett var bosatt i Arendal, ikke i Oslo, selv om han på søknadstidspunktet disponerte bolig i Oslo. Ut fra de nye opplysningene i saken fra hans side, må også administrasjonen ta sin del av ansvaret for at tildeling av pendlerbolig ble gitt, selv om det ut fra regelverk og praksis ikke skulle vært tildelt pendlerbolig så lenge han disponerte en bolig i Oslo, opplyser stortingsdirektør Marianne Andreassen til avisen.

Hun sier administrasjonen i større grad bør etterspørre mer detaljert informasjon om behovet for pendlerbolig i søknadsprosessen.

[ Ropstad fikk stortingsbolig fordi han var registrert på gutterommet ]