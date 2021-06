Bjørnar Moxnes tydelig foran valget: – I praksis må Støre velge

Av Tor Martin Kvernhaugen

Sammen med nestleder Marie Sneve Martiniussen la Moxnes fram Rødts planer for høstens stortingsvalg på partiets oppsummerende pressekonferanse før sommeren tirsdag.

Målet er å styre landet med en ny kurs. Ifølge en gjennomsnittsmåling fra Poll of polls, ligger Rødt på 5,2 prosent, noe som gir partiet ni seter på Stortinget.

– Det som er sannsynlig, er at vi ligger an til et rekordvalg, sier Moxnes til NTB.

Advarer Støre og Vedum

Samtidig understreker Rødt-lederen at partiet hans ikke vil gå inn i regjering etter høstens valg. Han foretrekker heller å støtte en regjering på venstresiden fra Stortinget, gjennom en samarbeidsavtale.

– Rødt skal ikke inn som juniorpartner i forhandlinger bak lukkede dører. Vi vil forhandle og samarbeide, men vi er ikke en dørmatte for noen, sier han og legger til:

– Vår vurdering er at vi får mest igjen om vi samarbeider med regjeringen fra Stortinget. Vi ønsker ikke å bli bundet opp.

Moxnes mener at med et sterkt Rødt og nytt flertall, har de andre partiene mye å vinne på et samarbeid.

– I praksis må Støre velge, om han vil ha et sterkt Rødt som han kan samarbeide med, eller om han vil ha et Rødt som går i opposisjon. Jeg vil samtidig advare både Vedum og Støre mot å stenge Rødt ute fra forhandlinger ved et nytt flertall, sier han.

Skjebnevalg

Moxnes og Martiniussen omtaler høstens valg som et skjebnevalg. Et av partiets mål er å få på plass en gratis tannlegereform.

– Jeg mener landets rikeste har fått alt de har pekt på, uavhengig av hvem som har styrt. Nå ønsker vi å gjøre noe med det, og derfor kaller vi det et skjebnevalg. Det kan også bli det med tanke på at vi skal få faset inn en gratis tannlegereform, sier han.

