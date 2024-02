Etterlyser høyresiden i opprop mot Gaza

Parlamentarikere over hele verden har signert en felles uttalelse som ber om en umiddelbar våpenhvile i Gaza, skriver The Guardian.

Blant dem er Kirsti Bergstø og alle SVs stortingsrepresentanter. Oppropet er et initiativ fra demokraten Ilhan Omar ved den amerikanske kongressen og Sevim Dağdelen i den tyske Forbundsdagen.

Nå etterlyser SV-nestleder Marian Hussein høyresidens engasjement i saken.

Krever handling

SV mener at Norge må ta initiativ til internasjonale sanksjoner mot Israel, og at det må få konsekvenser å bryte folkeretten.

– Det gir håp at flere andre partier har kastet seg på etter oppfordringen i Dagsavisen for et par uker siden. Men høyresiden glimrer med sitt fravær. Hvorfor har ikke noen representanter fra borgerlig side signert oppropet? spør Hussein.

Over 10.000 barn er drept i Gaza siden 7. oktober. Den humanitære situasjonen er et mareritt og store deler av bygningsmassen ligger i ruiner.

– Våpenhvile må på plass nå, og jeg savner sterkere stemmer på den norske og internasjonale høyresiden, sier hun.

Torsdag ble tre representantforslag om fra SV om situasjonen i Gaza behandlet i Stortinget. Ingen av forslagene som ble stemt over fikk flertall. Votering over sanksjoner ble utsatt til tirsdag neste uke.

– Vi foreslår etterforskning av krigsforbrytelser, sanksjoner mot Israel og en stor humanitær støttepakke til sivilbefolkningen i Gaza. Ingen av forslagene ligger an til å få flertall, men jeg vil si til de store partiene: Det er ingen skam å snu, oppfordrer Hussein.

Bred oppslutning

Per nå har 561 parlamentarikere signert oppropet. Blant dem er tidligere Labour-leder Jeremy Corbyn i Storbritannia og demokraten Ilhan Omar i USA.

De som har skrevet under oppropet, er hovedsakelig fra europeiske land, men politikere fra Canada, Ghana, Chile og Tyrkia er også å finne på listen.

Hussein ønsker et hardere press mot Israel, etter at Den internasjonale domstolen i Haag sist fredag besluttet å åpne sak mot Israel som risikerer å bli dømt folkemord – etter initiativ fra Sør-Afrika.

– Det er behov for et langt sterkere press mot Israel, og høyresiden i EU har så langt bremset kraftige virkemidler mot israelske myndigheter, mener Hussein.

I oppropet kreves det blant annet en umiddelbar våpenhvile i Israel og Palestina, at alle gisler må løslates, og mer nødhjelp må få komme inn i Gaza.

Videre ber de egne regjeringer og det internasjonale storsamfunnet om å håndheve internasjonal rett og holde krigsforbrytere ansvarlig.

Stemte nei

Som følge av akutt pengemangel til et avstengt og nedbombet land tok flere partier på Stortinget initiativ til at Norge bør øke sin økonomiske støtte til Palestina.

Det var flere forslag om å øke støtten til Palestina som var oppe til votering i Stortinget torsdag. Blant annet et forslag fra MDG om et flerårig program for støtte til humanitær hjelp og gjenoppbygging av Gaza, etter modell fra Nansen-programmet om gjenoppbygging av Ukraina.

SV foreslo at Norge må ta en ledende rolle i arbeidet med å etterforske og straffeforfølge eventuelle krigsforbrytelser i Palestina og Israel. Og MDG og SV foreslo altså å øke støtten til FN-organisasjonen UNRWA.

Men et flertall på Stortinget sa torsdag nei til forslagene. Kun MDG, SV, Rødt og Venstre stemte for.

Også MDGs Lan Marie Berg er opprørt etter Stortingets avslag.

– Jeg er skuffet over at de andre partiene verken stemte for å sikre finansiering av nødhjelpsarbeidet på Gaza her og nå eller et flerårig gjenoppbyggingsprogram. Det er et eksempel på vestlig dobbeltmoral, uttalte hun etter møtet.

Casper Lehland, pressekontakt i utenriks- og forsvarssaker i Høyre, sier til Dagsavisen at partiet ikke har noen kommentar til Husseins spørsmål om engasjement, og viser for øvrig til at gårsdagens debatt i Stortinget.

