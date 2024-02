Stortinget sa nei til ytterligere hjelp til Gaza: – Vestlig dobbeltmoral

– Jeg syntes det er helt uforståelig at stortingsflertallet ikke klarer å justere seg når virkeligheten der ute endrer seg, sier MDGs stortingsrepresentant Lan Marie Berg til Dagsavisen.

Den økonomiske bistanden til Palestina fra vestlige land er strupet kraftig i kjølvannet av Hamas’ terrorangrep 7. oktober i fjor. Samtidig som store deler av Gaza bokstavelig talt ligger i ruiner, folk sulter og flere titalls tusen er drept har i alt 14 land har nå trukket sin støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Blant dem er USA, Storbritannia og en rekke EU-land, inkludert Sverige og Finland.

Dette gjør disse landene fordi Israel anklager 12 av organisasjonens ansatte for å deltatt i Hamas’ terrorangrep i fjor, der over 1200 mennesker ble drept, de aller fleste sivile. Norge har på sin side opprettholdt støtten til UNRWA, og utenriksminister Espen Barth Eide har advart mot å strupe den økonomiske støtten til krigsherjede Gaza.

Som følge av akutt pengemangel til et avstengt og nedbombet land tok flere partier på Stortinget initiativ til at Norge bør øke sin økonomiske støtte til Palestina. Men et flertall på Stortinget sa torsdag nei til forslagene. Kun MDG, SV, Rødt og Venstre stemte for.

– De sulter i hjel

Det var flere forslag om å øke støtten til Palestina som var oppe til votering i Stortinget torsdag. Blant annet et forslag fra MDG om et flerårig program for støtte til humanitær hjelp og gjenoppbygging av Gaza, etter modell fra Nansen-programmet om gjenoppbygging av Ukraina. SV foreslo at Norge må ta en ledende rolle i arbeidet med å etterforske og straffeforfølge eventuelle krigsforbrytelser i Palestina og Israel. Og MDG og SV foreslå altså å øke støtten til FN-organisasjonen UNRWA.

Ingen av disse forslagene fikk flertall.

– Støtten til UNRWA kuttes på verst tenkelig tidspunkt. En befolkning på 2,2 millioner er helt avhengig av hjelp etter snart fire måneder med krig. De sulter i hjel, de er syke, de er sårede og lemlestet, de er i sorg, de er hjemløse. Selvsagt skal de få hjelp, sier SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa til NTB.

Stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa (SV).

Også Berg i MDG rister på hodet. Hun mener ikke regjeringen eller Høyre klarer å argumentere godt for hvorfor Palestina ikke kan få den samme gjenoppbyggings-pakka som Norge har bestemt seg for å gi Ukraina.

– Utenriksministeren argumenterer med at fordi Palestina ikke er et eget land gir det ingen mening å vedta et støtteprogram for gjenoppbygging av Gaza. Det mener jeg er feilslått. Betyr det at så lenge det ikke er opprettet en egen palestinsk stat skal vi godta at palestinerne blir permanent fordrevet fra Gaza? sier Berg, og legger til:

– Jeg er skuffet over at de andre partiene verken stemte for å sikre finansiering av nødhjelpsarbeidet på Gaza her og nå eller et flerårig gjennoppbyggingsprogram. Det er et eksempel på vestlig dobbeltmoral.

0,0 prosent

Utenriksminister Espen Barth Eide, utviklingsminister Anne Beate Tvinnerheim og leder i utenrikskomitéen på Stortinget, Ine Marie Eriksen Søreide (H) argumenterte alle sammen med at Norge allerede har opprettholdt sin støtte til Palestina, at støtten har økt og at Norge har planer om å fortsatt støtte Palestina.

Da saken ble debattert i Stortinget, sa utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) at spørsmålet om gjenoppbygging av Gaza må forankres i en politisk løsning.

– Derfor har vi tett og god kontakt med palestinske selvstyremyndigheter, sa Eide, ifølge NTB.

Et annet spørsmål Stortinget skulle ta stilling til var norske sanksjoner mot Israel. Det var et forslag utenriksministeren var lite begeistret for.

– Vi må tenke litt logisk rundt dette. Tror vi at ensidige norske sanksjoner vil virke? Eller tror vi at å ta initiativet til internasjonale sanksjoner vil virke? Min vurdering er at det vil det neppe. Jeg kan vanskelig se for meg at Benjamin Netanyahu og hans regjering, som er den mest høyreorienterte regjeringen i Israels moderne historie, og som har satt seg fore tragisk nok å bruke massiv militær makt for å knuse Hamas, som i deres verdensbilde er det eneste som kan sikre Israel, vil tenke at de endrer det synet fordi Norge har kuttet ut litt handel med Israel. Jeg tror sannsynligheten for det er 0,0.

Stortinget rakk ikke votere over forslaget torsdag fordi debatten trakk ut i tid.

---

Fakta om ofrene for krigen mellom Israel og Hamas

Etter 115 dager med krig er over 100.000 mennesker drept, savnet og såret på Gazastripen, i Israel og på den okkuperte Vestbredden.

Hamas-soldater fra Gaza angrep det sørlige Israel 7. oktober. Rundt 1140 mennesker ble drept i angrepet, blant dem 332 israelske soldater og 57 politifolk. De øvrige var sivile, blant dem 36 barn.

Minst 27.019 palestinere er siden drept i israelske angrep på Gazastripen, rundt 8000 er savnet og fryktes å ligge i ruiner av bombede bygninger.

Rundt 70 prosent av ofrene er kvinner og barn.

Minst 66.139 palestinere er såret i angrepene, og mange har fått skader for livet.

Minst 339 helsearbeidere, 154 FN-ansatte og 122 journalister er drept i krigen.

22 av Gazas 36 sykehus er satt helt ut av spill, resten fungerer bare delvis.

Minst 223 israelske soldater er drept i Gaza, noen i kamp, noen i ulykker og noen etter å ha blitt skutt av medsoldater ved en feil. Over 3000 israelske soldater er såret.

De israelske angrepene har drevet over 75 prosent av Gazas 2,3 millioner innbyggere på flukt fra sine hjem.

Israels blokade har gjort situasjonen for internt fordrevne kritisk. 378.000 opplever ifølge FN katastrofal hungersnød. 939.000 andre står på randen av dette, og så å si alle i Gaza sulter.

Over 370 skoler har måttet stenge etter angrep.

Over 70.000 boliger er helt ødelagt i angrep, mens minst 290.000 andre har fått til dels omfattende skader.

Over 370 palestinere er drept av israelske soldater og bosettere på den okkuperte Vestbredden siden 7. oktober, over 90 av dem barn. Over 4300 er såret, og over 6000 palestinere skal være tatt til fange.

Ti israelere er drept i angrep fra palestinere på Vestbredden og i Israel.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) bortførte om lag 240 israelere og utlendinger under angrepet 7. oktober.

110 er siden frigitt i fangeutveksling, men 132 andre er ikke gjort rede for. 28 av dem skal være drept.

Israel hevder å ha drept rundt 9000 militante palestinere i løpet av krigen, opptil 1500 av dem under angrepet 7. oktober.

Cirka 250.000 israelere er evakuert fra byer og kibbutzer nær grensa til Gaza, samt fra landsbyer nær grensa mot Libanon.

Kilder: FNs nødhjelpskontor ( OCHA ), AFP, IDF, UNRWA , WHO , palestinske myndigheter, Haaretz, The Times of Israel , Al Jazeera

---

