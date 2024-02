Ap ut mot polarisert Gaza-debatt: – Vi behøver ikke å kaste merkelapper på hverandre

Under torsdagens lange Gaza-debatt i Stortinget reagerte utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sterkt på påstander fra blant andre SVs Marian Hussein.

– Vi ser lastebiler som står klare for å gå inn med mat og hjelp. Når Norge er en ledende nasjon i dette arbeidet og leder giverlandskonferansen, hvordan kan vi sitte og se på at folk sultes i hjel, sa hun ifølge NTB.

– Vi sitter virkelig ikke og ser på det. Den påstanden er direkte uriktig, sa Eide, som mener at slike påstander bidrar til polarisering. Det samme mener Aps utenrikspolitiske talsperson, Åsmund Aukrust:

– Det er bra med debatter og ulike syn på dette, men vi behøver ikke å kaste merkelapper på hverandre og polarisere det ved å si: «De som ikke er enige i disse virkemidlene, de bryr seg ikke om at barn dør».

– Helt feil

MDG, Rødt og SV la torsdag fram en rekke forslag i Stortinget om hva de mener Norge bør gjøre for å hjelpe Gaza - som sanksjoner mot Israel og økning i Norges støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Ap er ett av partiene på Stortinget som ikke vil stemme for disse forslagene. Men Aukrust avviser at Norge og Ap/Sp-regjeringen «ikke gjør noen ting»:

– De som sier at Norge ikke gjør noen ting, det er ikke bare unyansert, det er helt feil. Jeg tror alle på Stortinget kan være enig om at det er ingen av deres partiers politikk som greier å stoppe denne krigen alene. Det er en uriktig beskjed til velgerne at vi ikke gjør noe, sier han til Dagsavisen.

– Norge gjør veldig mye. Palestinerne ser til Norge som deres nærmeste partner, kanskje i hele verden, mener han.

– Vi er alle enige

Han syns det er unødvendig med en polarisert tone, når han mener det egentlig er stor enighet i Stortinget om Gaza/Israel-spørsmålet. Han ser ingen splittelse mellom de som mener Norge gjør for lite (som SV, Rødt og MDG), og de andre partiene i Stortinget.

– Nei, jeg mener tvert imot at norsk politikk er mer samlet enn noe annet land i Europa i synet på denne krigen. Det er vel bare Frp som har en helt annen politikk. Vi er alle enige i at krigen må stoppe umiddelbart, at vi må få på plass en våpenhvile, at vi må få inn hjelp så fort som mulig og at Norge skal bidra med det vi kan, sier Aukrust.

På spørsmål fra Dagsavisen om hvorfor Ap da blant annet stemte mot å øke støtten til UNRWA, svarer han:

– Fordi vi gjør det allerede. Vi har mangedoblet vår bistand til UNRWA siden 7. oktober i fjor, og vi skal fortsette å øke støtten, det er et ingen tvil om.

– Må snakke med alle

Aukrust avviser igjen at det er aktuelt for Ap å stemme for Rødts forslag om sanksjoner mot Israel. Ettersom voteringen om dette ble utsatt til tirsdag, mener Rødts utenrikspolitiske talsperson Bjørnar Moxnes at Ap, Sp og Høyre nå har fått en gyllen sjanse til å tenke seg om på nytt.

– Fram til tirsdag kan de lytte til folket, egne velgere og fagbevegelsen som vil at Norge skal innføre boikott mot Israels overgrep mot palestinerne. Dette er den perfekte sjansen til å ta til vettet, sier Moxnes i en e-post til Dagsavisen.

– Nei, vi er ikke for at Norge skal ha egne sanksjoner. Vi er ikke prinsipielt mot det, jeg tror bare ikke at det hadde ført oss nærmere å få slutt på krigen, sier Aps utenrikspolitiske talsperson, og legger til:

– Det er også en frykt for at hvis vi innfører helt egne sanksjoner, så kan vi bli satt på gangen i viktige diskusjoner, hvor palestinerne er veldig opptatt av at Norge skal være til stede. Vi kan snakke med alle parter, også de vi er veldig uenige med - som Hamas, Israel og Iran. Skal du få til fred, må du snakke med alle.

