Vil legge mer press på Israel: – Situasjonen i Gaza er et humanitært mareritt

Parlamentarikere over hele verden har signert en felles uttalelse som ber om en umiddelbar våpenhvile i Gaza, skriver The Guardian.

Blant dem er Kirsti Bergstø og alle SVs stortingsrepresentanter.

– Jeg er glad for at dette parlamentarikeroppropet får såpass stor oppslutning internasjonalt, for vi er nødt til å legge et sterkere press på israelske myndigheter for å få våpenhvile, sier Bergstø til Dagsavisen.

Viser motstand

Hun peker blant annet på de høye dødstallene blant barn på Gaza-stripen.

– Situasjonen i Gaza er et humanitært mareritt. Hver eneste dag blir det drept et antall barn som tilsvarer tre store skoleklasser, sier Bergstø.

– Det må komme tydelig fram at det er stor parlamentarisk motstand mot krigføringa verden over.

Oppropet er et initiativ fra demokraten Ilhan Omar ved den amerikanske kongressen og Sevim Dağdelen i den tyske Forbundsdagen.

Bred støtte

Gruppen inkluderer tidligere Labour-leder Jeremy Corbyn i Storbritannia og demokraten Ilhan Omar i USA, ifølge NTB.

De som har skrevet under oppropet, er hovedsakelig fra europeiske land, men folk fra Canada, Ghana, Chile og Tyrkia er også å finne på listen.

– Vi kommer sammen som parlamentsmedlemmer fra hele verden for å be om en umiddelbar, multilateral våpenhvile i Israel og Palestina, heter det i oppropet.

Alle gisler må løslates, og mer nødhjelp må få komme inn i Gaza, krever de.

Videre ber de egne regjeringer og det internasjonale storsamfunnet om å håndheve internasjonal rett og holde krigsforbrytere ansvarlig.

– Alle SVs stortingsrepresentanter har signert dette oppropet. Jeg oppfordrer alle de andre partiene på Stortinget til å signere, sier Bergstø.

