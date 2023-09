Høyre styrer mot et sterkt resultat i årets kommune- og fylkestingsvalg. De første tallene klokka 21 viser at Høyre er landets største parti med 26,2 prosent, opp over 6,2 prosentpoeng fra sist. For Arbeiderpartiet går det andre veien: partiet faller med 2,9 prosentpoeng nasjonalt og lander på 21,9 prosent.

– Det er jo viktig for oss å bli landets største parti, fordi det vil bety et skifte i norsk politikk som er ganske betydelig, sa nestleder Henrik Asheim til Dagsavisen like før de første tallene ble offentliggjort.

Hvis disse tallene skulle bli stående, vil det være første gang på 99 år at Arbeiderpartiet ikke blir størst i kommunevalg.

– Hvis dette blir resultatet så er det ikke godt nok. Vi ønsker jo å være Norges største parti, og hadde en plan om dette, sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna til Dagsavisen på partiets valgvake i Oslo.

Kommune- og fylkestingsvalg 2023:

Høyre ligger an til å bli det største partiet nasjonalt for første gang siden 1924.

Høyre ligger an til å ta over makta i Oslo og Stavanger, mens Ap ligger an til å beholde makta i Trondheim. I Tromsø er 36,4 prosent av stemmene talt opp, og Ap ligger også an til å beholde makta i byen.

I Bergen er det ikke ennå klart hvem som får flertall.

I Oslo har Høyre stø kurs mot å bli største parti, mens Arbeiderpartiet vaker på litt over 17 prosent i skrivende stund.

I år har enda flere valgt å forhåndsstemme enn ved sist lokalvalg, og det kan få betydning for prognosene. Nesten 1,3 millioner nordmenn har forhåndsstemt, som er rekord ifølge NRK.

Ap størst i 99 år

Opptakten til valget har vært preget av den ene etter den andre dårlige målingen for Arbeiderpartiet. På TV 2s supermåling med 8.000 respondenter fra søndag kveld, lå det an til at Arbeiderpartiet styrte mot et svært dårlig valg med 20,9 prosents oppslutning. Hvis valgresultatet blir like dårlig, må vi helt tilbake til 1924 for å se et annet parti enn Ap som landets største parti ved et valg.

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023. Valgvake for Høyre. Eirik Lae Solberg (H) og Anne Lindboe (H) på Høyres valgvake på Høyres Hus i Oslo. De ligger an til å ta over makten i Oslo, som ordfører og byrådsleder. (Heiko Junge/NTB)

I flere av landets store byer kan bare et hundretalls stemmer avgjøre om det blir rødt eller blått styre. Dermed kan det bli maktskifte i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Tromsø.

Da 48,1 prosent av stemmene var talt opp i Oslo mandag kveld, lå det an til å bli borgerlig flertall i Oslo, mens løpet fortsatt var uavgjort i Bergen.

– Jeg håper jeg blir ordfører, samtidig håper jeg at det blir et skifte. Men vi skal telle opp stemmene og se hva resultatet blir senere på kvelden, sa Høyres ordførerkandidat i Oslo Anne Lindboe til TV 2 på Høyres valgvake i Oslo mandag kveld.

Raymond Johansen (Ap) under Arbeiderpartiets valgvake på Folkets hus i Oslo under kommunevalget 2023 mandag kveld. (Terje Pedersen/NTB)

Svært jevnt i Bergen

I andre byer er det over 100 år med makt som står på spill, som Lillestrøm og Sarpsborg. Høyre og Fremskrittspartiet ligger til sammen an til å få over 40 prosent av stemmene i Sarpsborg. Arbeiderpartiets langvarige grep om makten i byen kan ryke, skriver NTB.

Kampen om både ordførere og storbyene har spisset seg til fram mot valget. I Bergen har Arbeiderpartiet hatt byrådsmakt siden 2015, men mandag kveld er det ikke noe klart blokkflertall i byen. Da nærmere 50 prosent av stemmene var opptelt var Industri- og næringspartiet (INP) inne med tre mandater i bystyret i Bergen. Partiet kan dermed komme i vippeposisjon.

På de siste meningsmålingene har det vært svært jevnt mellom Høyre og Ap i byen, samtidig som ingen av dem lå an til å få flertall.

Stavanger

I Stavanger gjorde Arbeiderpartiet et kjempebyks på en måling gjort for NRK på tampen av forrige uke. Oljebyens populære ordfører Kari Nessa Nordtun kunne juble etter målingen, som plasserte Ap som Stavangers største parti med en oppslutning på over 32 prosent. I Stavanger har det også vært spenning om hvor stort det nyetablerte Industri og Næringspartiet (INP) kom til å bli. På NRKs måling lå de an til å få inn tre mandater i kommunestyret.

Mandag kveld går det imidlertid mot flertall for de borgerlige partiene. Det viste resultatene da litt over halvparten av stemmene var opptalt. Høyre ligger an til å bli største parti med 32,5 prosent av stemmene. Dette er en framgang på over 9 prosentpoeng. Tallene er basert på faktisk opptelte stemmer, og kun forhåndsstemmer var opptelt, skriver NTB.

Også Arbeiderpartiet gjør et godt valg og går fram over 5 prosentpoeng til 30,9 prosent. Men det er Høyre, Frp, Venstre og KrF som ligger an til å kapre et knapt flertall i kommunestyret i byen. Industri- og næringspartiet (INP) er inne med to mandater i kommunestyret.

