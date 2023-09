Valget han ikke kunne vinne

Tallene lyver ikke. Da de 1,3 millioner forhåndsstemmene var telt opp klokken 21 valgkvelden og TV2s tallknusere hadde gjort sine analyser, hadde Høyre en oppslutning på 26,8 prosent. Høyre styrter fram, og er nå Norges største parti. Erna Solbergs parti er valgets vinner.

Også Frp og Venstre ser ut til å gjøre gode valg. De borgerlige opposisjonspartiene på Stortinget har surfet på en bølge av misnøye og sjokk over den økonomiske virkeligheten. Dette preget også lokalvalget.

Det betyr at Arbeiderpartiet ikke lenger er landet mektigste politiske parti. Siden kommunevalget i 1925 har sosialdemokratene samlet størst støtte i landet. Det holdt i 49 valg på rad.

I dag begynner en ny valgkamp

Da statsminister Jonas Gahr Støre ankom Folkets Hus til valgvake sa han «Arbeiderpartiet er på vei opp. Og det skal folk få merke». Støre kan puste ut etter en god spurt. Partiet har løftet seg fra krise til et slags godkjent resultat. Marerittet med å bikke under 20 prosent er unngått. Et resultat på rundt 23 prosent, som TV2 antyder, er relativt bra. Med stor vekt på relativt.

Men i dag begynner en ny valgkamp. Den som ender i stortingsvalg i september 2025. Det er gode grunner for Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum å se hverandre dypt i øynene og tenke at de som ler sist, ler best. De kan heve sine halvfulle glass og skåle. Begge har gjort gode TV-sendte debatter, og særlig Støre skal være fornøyd med innspurten siden den første TV-debatten i Arendal for en måned siden. Skal vi tro avisenes terningtrillere, har han vært best.

- Høyre vant valget

Det handler nå om perspektiv for de to og partiorganisasjonene deres, og særlig for statsminister Støre. Om hvordan legge hodene på skakke og se på tallene velgerne har levert. Glasset kunne like gjerne vært definert som halvtomt, men med lokalvalget unnagjort, har de to åpen sikt mot september om to år.

Jonas og Trygve har fått juling i praksis siden de tiltrådte i oktober 2021. Paret var knapt ferdig med bryllupsreisen før hverdagen banket alle minner om bryllupsfest og framtidstro ut av dem. De har ligget nede, fått juling av renta og kronekurs, av strømpriser og drivstoffkost, gått på habilitetssmeller og fått en russisk bombe i fanget. Og vanlige folk har mistet litt troa. 45 prosent av oss mener at Norge er i ferd med å bli et verre land å leve i. Åtte år på rad har Ola og Kari hatt reallønnsnedgang. Det kan bare ikke bli verre.

Derfor er det ikke bare fattig trøst for regjeringspartiene at Høyre har tatt et svalestup på målingene siden høysommer. Mageplasket til Erna Solberg er ikke voldsomt, men Høyre treffer slett ikke vannskorpa vinkelrett. Siden mars har partiet krympet med fem prosentpoeng på snittmålingene. På vår egen måling i mars fikk Erna Solberg 36,9 prosent. Jonas Gahr Støre 15,5. Det var en differanse på utrolige 21,4 prosent på de to partiene. Nå, et halvår senere, er differansen på vår Opinion-måling 7,6 prosentpoeng. Halvfullt, vil noen si.

Verden har knapt vært mer lunefull enn den er nå, men alt tyder på at den motvinden statsminister Støre har hatt midt i fleisen i to år er i ferd med å løye. Og på et tidspunkt vil den snu. Og med den, stemninga i landet. De økonomiske meteorologene har allerede kommet med mange spådommer som tyder på at Støres historiske motvind kan bli medvind før valget i 2025. For velgerne er mer troløse enn de har vært. De er medgangssupportere.

Rentetoppen skal komme om et par uker. Renta vil ikke på noen måte stupe mot de nivåene vi er blitt bortskjemt med, men den skal sakte ned. Hver kvarting som kuttes vil løfte Jonas Gahr Støre. Mandag kom det nyheter om at prisveksten er på vei ned. Og strømkostnadene vil i vinter ikke være like krakilske som de har vært. Gasslagrene i Europa er fulle, en enda bedre strømstøtteordning er innført av regjeringen og vannmagasinene skvulper over. Kriseopplevelsen vil avta, pilene vil peke oppover. Og er Støre og Vedum kloke inviterer de SV, som så ut til å gjøre sitt beste valg på svært lenge, med seg inn i regjering.

Arbeiderpartiet er fortsatt i krise, men partiet er på vei opp. Senterpartiet er tilbake der det har vært tradisjonelt. 7,8 prosent klokka 21 i går er katastrofalt målt mot 14,5 i 2019, men altså brukbart gitt et annet perspektiv.

For Jonas Gahr Støre var ikke gårsdagens valg ei mållinje. Det var halvgått løp.

