TV 2s «supermåling»: Høyre blir landets største parti

– Det ville vært en milepæl for oss, sier Høyre-leder Erna Solberg til kanalen.

Partiet får en oppslutning på 25,6 prosent i målingen, hele 5,5 prosentpoeng mer enn i kommunevalget i 2019.

Arbeiderpartiet måles til 20,9 prosents oppslutning. Om målingen viser seg å stemme, blir det partiets verste valg siden nettopp 1924. Det vil være en nedgang på 3,9 prosentpoeng sammenlignet med kommunevalget for fire år siden.

Statsminister Jonas Gahr Støre har imidlertid ikke mistet troen.

– I et demokrati så går det litt opp og ned. Jeg har jo opplevd at Arbeiderpartiet har fått mange prosent mer enn det det ligger an til på målingene nå, men også dårligere uttelling i kommunene, sier han.

Ifølge målingen er Senterpartiet det partiet som har gått mest ned sammenlignet med kommunevalget i 2019, med hele 6,5 prosentpoeng mindre, mens Høyre er partiet som har steget mest med sine 5,5 prosentpoeng.

Hele målingen (sammenlignet med valgresultatene i kommunevalget i 2019): Rødt 4,7 (+0,9), SV 8,2 (+2,1), Ap 20,9 (-3,9), Sp 7,9 (-6,5), MDG 4,4 (-2,4), Venstre 5,1 (+1,2), KrF 4,5 (+0,5), Høyre 25,6 (+5,5), Frp 11,4 (+3,2) og INP 3,1 (+3,1)

Målingen er gjort av Kantar for TV 2 med 8000 respondenter mellom 1. august og 9. september. Feilmarginen er ikke oppgitt.

