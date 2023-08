– Jeg er jo en hvit gutt i Unge Høyre

---

Sondre Torvanger Hillestad (19)

Bergen kommune

Høyre, 5. plass på lista

Et mindretallsbyråd bestående av Ap og Venstre har styrt siden oktober 2022. Høyre ligger på målinger an til å øke fra 14 til 26 mandater.

I sann Dagsavisen-ånd må vi spørre: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg ville nok stått fast i heisen med Per-Arne Larsen, førstekandidat for Bergen Venstre, slik at vi kan finne ut hvordan byrådssamarbeidet til høsten bli en realitet.

Det har stormet rundt byrådet i Bergen det siste året. I oktober måtte det Ap-ledede byrådet trekke seg etter et mistillitsforslag, som følge av den mye omtalte barnevernssaken samme høst. Et nytt byråd tok over, men i likhet med forgjengeren har de ikke hatt flertall alene.

Nå kan byen gå mot et maktskifte. Høyre ser ut til å gjøre et brakvalg, med potensielt 26 mandater i bystyret, ifølge en måling i Bergens Tidende i slutten av juni.

På femteplass på lista til Høyre står Sondre Torvanger Hillestad (19). Han blir potensielt den yngste Høyre-politikeren i bystyret.

– Høyre har en god balanse mellom det prinsipielle og gjennomførbare. I Høyre skriker vi ikke om luftslott, men får faktisk ting gjort, sier Hillestad.

– Er du forberedt på jobben som lokalpolitiker?

– Ja, det er jeg. Jeg har vært fylkesleder i Hordaland Unge Høyre i flere år nå, og har alltid balansert mange verv, skole og jobb samtidig. Jeg har også et veldig godt lag rundt meg i Bergen Høyre. Men det blir spennende å se om jeg må prioritere vekk noe nå, en slik posisjon er ikke noe man skal ta lett på, sier Hillestad.

Sitter med hendene i fanget

Det er ikke bare barnevernssaken som har ført til kritikk av byrådet det siste året, utbyggingen av Bybanen har også skapt mye kontrovers. Ifølge NTB vil Bybanen til Åsane i Bergen koste rundt 21 milliarder kroner, som er 3,3 milliarder med enn det kommunen anslo i fjor.

– Det viktigste nå er å få bygget bybanen til Åsane, uten å gjøre økonomien til bergensere trangere, mener Hillestad.

Ifølge Høyres femtekandidat i Bergen har Byrådet sittet med hendene i fanget når det kommer til skolepolitikk. Her er han med resten av Unge Høyres kandidater til bystyret. (Fredrik Mohn)

Ifølge han er det uaktuelt for Høyre å finansiere bybanen med økte bompenger eller eiendomsskatt.

I skolepolitikken mener han at det sittende byrådet har hatt for lave ambisjoner. Flere lærere, videreutdanning av eksisterende lærere og mer valgfrihet for elevene er viktig framover.

– Jeg er opptatt av en skolepolitikk som gir elevene valgfrihet, samtidig som de har de verktøyene som skal til for å ta fatt på framtiden. Det sittende byrådet sitter med hendene i fanget uten noen ambisjoner om hvordan elevene skal kunne lære mer, sier han.

Kan ikke være redd for ølservering på Torgallmenningen

Velferdspolitikk er viktig, men politikerne ikke må se seg for gode til å snakke om de mindre sakene under kommunevalget også, ifølge Hillestad.

– Saker som er viktige for folks hverdag er ofte ikke de helt store politiske sakene. For eksempel mener jeg Bergen burde sende søknad til statsforvalteren om å defineres som et «typisk turiststed», slik at man kan ha søndagsåpne butikker i større deler av kommunen. Dette vil gjøre hverdagen til bergensere litt enklere, sier han.

Brann cupmestere i fotball Hillestad mener man må kunne drikke øl på Torgallmenningen i Bergen, og under idrettsarrangementer for voksne. Her feirer Brann-supportere cupmestertittelen på Torgalmenningen i mai. (Paul S. Amundsen/NTB)

I juli åpnet det for ølservering på Torgallmenningen i Bergen, til KrFs store fortvilelse, skriver NRK. Partiet har hatt mye å si på Bergens skjenkepolitikk de siste årene.

– Vi kan ikke være redd for ølservering på Torgallmenningen eller på idrettsarrangementer for voksne. Dette er ting som gjør Bergen til et litt mer spennende sted å bo i, sier Hillestad.

Nylig byttet KrF side i Bergen, og vraket Arbeiderpartiet for å samarbeide med Høyres byrådslederkandidat, Christine Meyer, i høstens valg.

– Jeg tror det beste for Bergen er et så bredt borgerlig samarbeid som mulig, og Høyre og KrF er enige om veldig mye. Selv tilhører jeg den mer liberale fløyen av Bergen Høyre, så det jeg synes er vanskeligst med KrF er deres restriktive syn på rus- og skjenkepolitikk. Men jeg håper vi klarer å løse den floken i forhandlinger, slik vi har gjort mange ganger før, sier Hillestad.

Opplever slengkommentarer

Flere ungdomspolitikere har fortalt om hets og hersketeknikker i ungdomspolitikken. Hillestad synes det er leit om hets fører til at unge kvier seg for å engasjere seg politisk. Selv har han fått noen slengkommentarer om alderen sin.

– Enkelte har vel antydet at jeg bare har blitt kvotert inn på lista fordi jeg er ung, at jeg er et ungdomsalibi for partiet. Men jeg tror sånne kommentarer er ubevisst, og ikke vondt ment, sier Hillestad.

Hillestad merker seg at flere ungdomspolitikere blir utsatt for hets, og at enkelte grupper er mer utsatte enn andre. (Fredrik Mohn)

Til tross for at han selv ikke har opplevd mye hets, har han merket seg at flere andre ungdomspolitikere gjør det.

– Jeg har snakket med flere fra AUF som har opplevd hets og trusler etter 22. juli. Helt forferdelige kommentarer om det som skjedde på Utøya. Det er jo helt vanvittig at det fortsatt kan skje, og det viser at vi har en lang vei å gå, sier Hillestad.

Selv tror han ikke mottar like mye hets fordi han tilhører en spesifikk gruppe ungdomspolitikere.

– Jeg er jo en hvit gutt i Unge Høyre, som helt klart spiller inn på min opplevelse. Det sier jo sitt at jeg ikke opplever noe særlig hets, men at mange andre gjør det. Det er tydelig at det rettes mer mot enkelte grupper, sier han.

Unge som stiller til valg

Flere hundre unge født mellom 2000 og 2005 stiller til valg i kommune- og fylkestingsvalget i høst. Dagsavisen har snakket med unge fra ni av ti partier på Stortinget i denne serien.

Les også om Jenny Alvestad Aarnes (17) fra Haram kommune, som kan bli landets yngste folkevalgte, og Shila Khayrollahzadeh som frykter Høyre Oslo.

