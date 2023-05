Høyres byrådskandidat «truet» med et bystyre opptatt av fordeling. – Valgkamp for Rødt, sier Sofie Marhaug

– Ap vil samarbeide med Rødt. Da får man sekstimersdag, rekordmange kommunale boliger og et politisk styre som er opptatt av fordeling.

Det sa Christine Meyer, byrådslederkandidat for Høyre i Bergen, under NRKs Dagsnytt 18-sending tirsdag.

Bakgrunnen var at Bergens ordfører Rune Bakervik (Ap) har åpnet for å samarbeide med Rødt ved en eventuell kommunevalgseier senere i år.

– Valgkamp for Rødt

På sin Facebook-side postet Sofie Marhaug (R) en skjermdump av sitatet gjengitt i Bergensavisen, sammen med teksten «Når Høyre er flinkere til å drive valgkamp for Rødt enn det vi er».

Til Dagsavisen forteller Marhaug at det første hun tenkte da hun hørte Meyers utsagn, var at dette var helt gull for Rødt.

– Hvis Rødt får gjennomslag for alt dette, er det dødsbra! Det er jo det vi vil, sier hun.

Hun er nemlig overbevist om at velgerne i Bergen ikke ser verken sekstimersdag, kommunale boliger eller fordelingspolitikk som noen trussel.

– Også tror jeg at Christine Meyer er helt ute og sykler når hun tror dette er skremselspropaganda for folk. Vi har en priskrise i Norge, der det store flertallet av bergensere og resten av Norge nok er opptatt av en omfordeling som gjør at de som har minst i en sånn krise skal få mer. Det er valgkamp for rødt, sier Marhaug.

Muntlig spørretime på Stortinget Stortingspolitiker Sofie Marhaug (Rødt) håper et samarbeid med Arbeiderpartiet i Bergen vil gi dem gjennomslag på alt Christine Meyer (H) advarer om. (Fredrik Varfjell/NTB)

[ Havbruksnæringa selger for milliarden. Kan lakseskatten true champagnefesten? ]

– Glapp litt

Christine Meyer selv tar tilbakemeldingene med stor ro og en dose humor, og avviser at å drive valgkamp for Rødt var intensjonen.

– Det jeg mente å si var at de var mer opptatt av å bare fordele, og ikke skape.

– Synes du det kom tydelig fram?

– Nei, det gjorde det ikke. Det glapp litt der, og kom litt feil ut, ler Meyer, og utdyper:

– Mitt anleggende var å vise hva slags politikk velgerne kan forvente seg, hvis Arbeiderpartiet går sammen med Rødt. Jeg må si jeg ble litt overrasket over hvor tydelig Runar Bakervik har vært på å samarbeide med de, så tidlig i valgkampen.

– Men du står fortsatt for utsagnet, nå som du også har fått presisert litt?

– Jeg står for det, humrer hun.

[ Bitcoin-fabrikker i Nord-Norge bruker nesten like mye strøm som Lofoten ]