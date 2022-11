MDG tordner etter å ha blitt utelatt fra Bergen-byrådet: – Tillitsbrudd

Ap og Venstre kunngjorde torsdag i en pressemelding at de vil danne byråd alene, uten MDG som de tidligere har samarbeidet med.

Avtroppende klimabyråd Thor Haakon Bakke (MDG) sier partiet ble informert på et møte klokken 9 torsdag morgen. Han sier de aldri ble inkludert i reelle forhandlinger og tordner mot de to byrådspartiene.

– Fra deres side mente de det var enklere å få et bredere flertall i bystyret uten MDG som en del av byrådet, sier Bakke ifølge Bergens Tidende.

– Det er vanskeligere å begå et større tillitsbrudd enn dette.

– Bredest grunnlag

Det er Rune Bakervik (Ap) som skal lede det nye byrådet, som blir presentert på en pressekonferanse klokken 14 torsdag.

– Etter at et flertall i bystyret har pekt på Arbeiderpartiet og Rune Bakervik, viser samtaler med disse partiene at det er bredest parlamentarisk grunnlag for et byråd med Arbeiderpartiet og Venstre, heter det i en pressemelding fra Bergen kommune.

– Vi er nå inne i en situasjon som nok ingen hadde ønsket eller sett for seg på forhånd, men også en situasjon som forplikter. Det kommende året blir et tøft år for byen vår. Når Høyre verken vil eller kan forsøke å danne byråd, tar vi ansvar for denne vakten, sier Bakervik i samme pressemelding.

Mindretallsbyråd

Det avtroppende byrådet til Roger Valhammer består av MDG, Ap og Venstre – etter at KrF forlot dem tidligere i høst. Ap og Venstre har ikke flertall alene og vil måtte søke støtte fra en rekke andre partier i byrådet for å sikre flertall for sine saker.

At SV ble forbigått falt gruppeleder Mikkel Grüner tungt for brystet.

– Vi er selvfølgelig svært skuffet. Gjennom lang tid har vi forsøkt å få til et samarbeid på venstresiden der vi kunne vært i byråd med Ap, Rødt og MDG, med budsjettstøtte fra Sp. Da hadde vi hatt flertall i bystyret, sier Grüner til Dagsavisen.

Drømmebyrådet glapp

SVs mål var å vise fram det de sier ville vært en grønnere og mer sosialt rettferdig politikk fram mot kommunevalget neste år. Men drømmebyrådet glapp for SV.

– I stedet velger Ap å danne et mindretallsbyråd som er mindre styringsdyktige og mer sentrumsorientert. Det blir et tapsprosjekt, spår Grüner.

Etter valget i 2019 kom SV i samme posisjon, der Ap dumpet dem på målstreken under byrådsforhandlingene.

– Så vi har begynt å venne oss til dette nå, sier SV-lederen skuffet.

