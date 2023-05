Ber Raymond garantere for at Rødt ikke blir en del av byrådet

– Når et parti og en frontfigur som Siavash Mobasheri kaller en av Norges mest respekterte politikere og Raymond Johansens gamle sjef Jens Stoltenberg for en «krigsforbryter» bør de ikke få være med i styringen av Oslo, sier Oslo Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til Dagsavisen.

På Rødts landsmøte i april skjedde det to ting som kan få store konsekvenser for hvordan Oslo styres de neste årene. Først gikk Rødts gruppeleder på rådhuset Siavash Mobasheri ut i Aftenposten og åpnet for at Rødt kunne gå i forhandlinger om å bli en del av byrådet etter valget til høsten, forutsatt at de gjør et godt valg.

Seinere gikk samme Mobasheri på talerstolen og kalte Jens Stoltenberg for en «krigsforbryter». I kjølvannet av det skrev byrådsleder Raymond Johansen en kronikk i VG der han tok kraftig avstand fra partiets retorikk.

Men utspillet har foreløpig ikke fått noen konsekvenser for byrådets samarbeid med Rødt.

Krever garanti

Men det bør det få, mener Lae Solberg. Han ber nå Raymond Johansen om å garantere at Rødt ikke vil bli en del av det rødgrønne byrådet etter valget til høsten dersom venstresida skulle beholde makta.

– Etter en så ytterliggående uttalelse er jeg overrasket over at byrådslederen ikke gjør det klart at det er uaktuelt å samarbeide med Rødt i byråd, sier han.

– Som Raymond også har påpekt stiller det seg annerledes når det er snakk om en pågående krig der mange av flyktningene bor i Oslo. Partiet Rødt som sidestiller Vladimir Putin og Jens Stoltenberg bør ikke være med på å styre byen mange har søkt tilflukt i, sier Høyre-politikeren.

Byrådsleder Raymond Johansen skriver i en e-post til Dagsavisen at det er kjent at Arbeiderpartiet og Rødt har svært ulike syn i utenrikspolitikken.

– Dette skaper ikke et bedre klima for samarbeid og forhandlinger, men bidrar til å skape større avstand. Kommunepolitikk er ikke utenrikspolitikk, men her viser Rødt en side av seg som gjør det svært krevende å samarbeide, skriver Johansen.

– Felles fiende

Rødts gruppeleder i Oslo bystyre Siavash Mobasheri har foreløpig ikke latt seg intervjue om at han omtalte Jens Stoltenberg som «krigsforbryter» på Rødts landsmøte.

Nå tar han bladet fra munnen.

– Det som ble sagt ble sagt på Rødts landsmøte, ikke under en debatt. Når vi som er medlemmer i partiet Rødt har interne møter sier vi det vi tenker og mener direkte og rett fram. Men skjønner at pressen fanget opp dette, men jeg mener ikke man skal gjøre dette til en sak som handler om lokalvalgkampen i Oslo. Både Høyre og Arbeiderpartiet har sagt at Oslo bystyre ikke skal drive utenrikspolitikk, så det er interessant at Høyre forsøker å lage spin ut av dette, sier Mobasheri.

Han forteller at han har snakket med byrådsleder Raymond Johansen om saken.

– Vi ble enige om at vi har en felles fiende, og det er Eirik Lae Solberg og Oslo Høyre. Vi ønsker fortsatt å samarbeide med et venstresidebyråd, og jeg håper og tror at Raymond Johansen og de andre byrådspartiene lytter til fagbevegelsen og sine egne medlemmer når de sier at de vil ha Rødt som samarbeidspartner i Oslo og nasjonalt, sier Mobasheri.

Han reagerer også på at han og Rødt blir behandlet annerledes av kommentatorer og media enn andre politikere og partier.

– Når Raymond Johansen sier på forsida av Klassekampen at jeg løper Putins ærend blir det ikke ramaskrik. Men når jeg forsøker å få fram at Norge må ta våre egne eventuelle forbrytelser på alvor blir det ramaskrik. Dette er ikke en sak for Oslo eller for bystyret. Det som er viktig for oss her er at vi ikke ønsker å privatisere Oslo bit for bit som høyresida ønsker, men vi ønsker oss en aktiv kommunalpolitikk. Oslo bystyre bør ikke ha fokus på det som skjer verken i Ukraina eller Libya, det får Stortinget ta seg av. Men på landsmøtet har alle medlemmer i partiet rett til en mening, og det tror jeg egentlig kommentatorene og andre skjønner, sier Rødt-politikeren.

