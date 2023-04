Kraftige reaksjoner på krigsforbryter-anklager fra Rødt

Det skriver leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide (H), i en epost til Aftenposten.

Gruppeleder Siavash Mobasheri i Rødt Oslo kalte Jens Stoltenberg en krigsforbryter i en tale til Rødts landsmøte lørdag i debatten om våpenstøtte til Ukraina.

– Men det mest absurde er at Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at det er «helt innafor» å kalle Stoltenberg en krigsforbryter, fortsetter Søreide.

FN-mandat

Moxnes uttrykket lørdag støtte til Mobasheris kommentar og viste til Libya-krigen.

– Rødt var imot den ulovlige, folkerettsstridige Libya-krigen hvor 15 norske F-16-fly slapp til sammen 588 bomber over Libya. Dette var Jens Stoltenberg øverste ansvarlig for. Det må det være greit å påpeke, sa han.

Søreide påpeker at operasjonen i Libya hadde et klart mandat fra FNs sikkerhetsråd og dermed var i tråd med folkeretten.

– Bjørnar Moxnes synes det er greit å sette Stoltenberg i samme bås som Putin, skriver hun og kaller Rødt for et virkelighetsfjernt parti.

– Rødt får se seg selv i speilet

Også Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre reagerer kraftig på uttalelsene fra Rødt.

– De får se seg selv i speilet hvordan det får dem til å se ut. Det er et grovt begrep å bruke mot en person, og de må være i stand til å begrunne det, sier Støre til TV 2.

Støre reagerer særlig på at partileder Bjørnar Moxnes støttet opp om utspillet fra Mobasheri etterpå.

– Det begrepet hører ingensteds hjemme, og det tar jeg sterkt avstand fra. At det kommer fra talerstolen er én ting, men når partilederen går god for det, så mener jeg at det er et alvorlig uttrykk for at Rødt er på feilspor, og jeg tar sterkt avstand fra det, sier Støre.

På spørsmål om det vil gjøre det vanskeligere for Arbeiderpartiet å samarbeide med Rødt, sier Støre at det vil avhenge fra sak til sak:

– Det forteller litt om deres omgang med både sannhet og veldig alvorlige forhold, på en måte jeg tar avstand fra. Vi får forholde oss til samarbeid fra sak til sak, men folk får tenke selv.

[ Rødts gruppeleder i Oslo kaller Jens Stoltenberg for krigsforbryter ]

[ Kommentar: Jo lenger bort vi har fått Jens Stoltenberg, både i tid og rom, jo bedre liker vi ham ]