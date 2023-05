Støre: – Person og sak henger alltid sammen

Tirsdag var det tid for pressekonferanse om Arbeiderpartiets kommende landsmøte. Tema for mange av spørsmålene var imidlertid telefonsamtalen partileder og statsminister Jonas Gahr Støre hadde hatt med Tana-ordfører Helga Pedersen lørdag kveld.

– Hvordan påvirker det deg som leder av partiet når mange vil snakke om hvem som skal være partisekretær, og du sier at du vil snakke om politikk?

– Jeg har vært med lenge nok til å vite at disse tingene henger sammen. Engasjement rundt personer er helt naturlig. Som sagt, når en valgkomité har gjort sitt arbeid, og det kommer nye kandidater som skal sitte inn i partiledelsen, så mener jeg at jeg som partileder både har rett og plikt til å skaffe en oversikt over det, og den muligheten har jeg brukt, sa Støre til Dagsavisen på pressemøtet.

Tirsdag hadde han med seg nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng på scenen for å møte pressen. På spørsmål fra salen om det var forstyrrende for partiet at diskusjonen rett før landsmøtet fortsatt handlet om Helga Pedersen, svarte Støre at han mener at debatten kommer til å handle om politikk.

– Så får vi se hva dere velger å sette søkelys på, la han til.

Gikk for gjenvalg

På landsmøtet skal Arbeiderpartiet blant annet velge ny partiledelse. Innstillingen fra valgkomiteen ble levert 21. april, og de landet på kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre som nestledere. De innstilte også på gjenvalg av Stenseng som partisekretær.

Pedersen har tidligere vært nestleder i partiet, og uttrykte for kort tid siden at hun var interessert i vervet som partisekretær hvis hun ble innstilt av valgkomiteen. Hun var også åpen for kampvotering.

En TV2-måling fra slutten av april viste at omtrent halvparten av de spurte Ap-velgerne ville ha Pedersen, mot 22 prosent for Stenseng.

Søndag ble det imidlertid klart at Tana-ordføreren trakk seg, og kvelden etter forklarte hun til TV2 at det skjedde etter at hun fikk en telefonsamtale fra Støre lørdag kveld. Hun ville ikke gå inn på innholdet i samtalen, men var tydelig på at den bidro til at hun trakk seg. Støre sa samtidig til pressen at han overhodet ikke hadde presset henne.

Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre, statssekretær Kristoffer Thoner (t.h.) og Bjørnar Skjæran (t.v) på vei inn til pressemøte i forkant av Arbeiderpartiets landsmøte. (Lise Åserud/NTB)

Manglet støtte

På Politisk kvarter på NRK tirsdag utdypet Pedersen.

– Grunnlaget for et tillitsfullt samarbeid med de sentrale miljøene i partiet var ikke til stede, sa hun.

Pedersen la også til at å vinne en kampvotering på landsmøte var en ting, men at det også kommer en hverdag da partisekretæren må kunne samarbeide godt med hele partiet, og at hun mente at det grunnlaget ikke var til stede. Partiveteraner som Bjørn Tore Godal og Grete Faremo skrev på Facebook at de syntes det var trist at Støre hadde ringt Pedersen.

Da Støre og resten av partiledelsen sto på scenen under en time etter NRK-intervjuet, druknet de i spørsmål om uroen knyttet til Pedersen og valget av partisekretær. Fra scenen svarte Støre på spørsmålene om telefonsamtalen, samtidig som han understrekte at han var mest opptatt av å snakke om partiets politikk.

– Dere opplever interne uroligheter og kritikk fra tidligere politikere. Kan Arbeiderpartiet bare hoppe bukk over disse interne problemstillingene – henger ikke disse spørsmålene også sammen med ideologiske politiske spørsmål om veien videre?

– Person og sak henger alltid sammen, og det har Arbeiderpartiet en grundig prosess på. Når vi har en valgkomité så er hele partiet representert, og får gjort avveininger, sa partilederen til Dagsavisen.

Tana-ordfører og tidligere nestleder Helga Pedersen (Ap) var positiv til å stille som kandidat til partisekretær, men trakk seg etter samtale med Støre. (Iris Egilsdatter/NTB)

Utelukkes ikke

Støre viste til at fylkene har spilt inn sine kandidater til valgkomiteen, og at de har hatt en grundig prosess.

– Men så er landsmøtet suverent, så det er selvfølgelig muligheter for at det kan komme opp nye kandidater og nye spørsmål, men igjen, det er politikken som treffer folk i hverdagen som er viktigst for meg, og for Arbeiderpartiet. Vi rigger et parti både i vedtak og i mannskap for å kunne være til tjeneste for land og folk, sa han.

Statsministeren listet opp hvilke saker han mener er viktige framover.

– Vi må få kontroll på prisstigningen, og sørge for at renta ikke fortsetter å stige. Vi må klare å bygge ut nok kraft til at vi både kan ha rimelige strømutgifter og ny næringsvirksomhet. Vi må kutte utslipp og fortsette med klimapolitikk. Det er de vedtakene landsmøte skal fatte, og så må vi ha et godt lag som kan gjennomføre de, sa han.

Fikk klart signal

Samtidig som pressemøtet pågikk, skrev Tana-ordfører Helga Pedersen på Facebook at hun var overrasket over at partilederen refererte fra deres samtale «på en så konkret måte».

– Det er riktig at han ikke eksplisitt ba meg trekke meg, men signalet var veldig klart, og jeg skjønner hvordan en slik samtale må tolkes, skrev hun.

Da Støre i et direktesendt intervju med TV2 fikk spørsmål om Pedersens innlegg, og om han ba henne om å trekke seg, gjentok han det samme han hadde svart på pressemøtet:

– Jeg synes hun gjengir det ganske greit. Jeg gjorde ikke det. Jeg synes ikke det er riktig å sitere fra en samtale som det, men å få klarhet i om noen stiller. Min hensikt var å skaffe klarhet i om det kom et benkeforslag inn i partiledelsen. Jeg synes ikke det er riktig å sitere fra en samtale som det. Vi har hatt en grundig prosess, sa Ap-lederen.

På spørsmål om han ville beklage at han ringte henne, svarte han:

– Jeg beklager ikke at jeg tok den samtalen. Helga får begrunne sin beslutning, det er hennes ansvar. Som partileder er det mitt ansvar å klargjøre om det er flere kandidater til partiledelsen, sier han.

– Ikke unaturlig

Støre sa flere ganger på pressemøtet at han som partileder ønsket å skaffe klarhet i om hun ønsket å stille som kandidat til partiledelsen. Han svarte også at han har samarbeidet godt med henne i tidligere tider, og at det egentlig ikke har vært et spørsmål her.

– Du sier at det er veldig naturlig for en partileder å snakke med en som har meldt seg som en mulig kandidat før et landsmøte. Kan du si litt mer om hva det er naturlig og viktig at en partileder snakker med den kandidaten om?

– Som Helga Pedersen også sa, jeg synes det er naturlig at en sånn samtale er fortrolig. Hun har tatt sin avgjørelse, og måten hun begrunner den på synes jeg er helt grei, så det forholder jeg meg til, sa Støre til Dagsavisen.

Lederen av Aps valgkomité, Peggy Hessen Følsvik, sa til NTB i etterkant av pressemøtet at hun ikke synes det er rart at statsministeren ringte Pedersen for å diskutere partisekretær-kandidaturet.

– Det er ikke unaturlig at en partileder tar en telefon til en partifelle som i mediene signaliserer at hun stiller som partisekretær, sa Følsvik.

Følsvik, som også er LO-leder, viste til at en samlet og enstemmig valgkomité innstilte på Stenseng, og at Pedersen ikke var nominert av noe fylke.

– Tar lenger tid

Arbeiderpartiets landsmøte går av stabelen torsdag, og varer til lørdag. Partiet har slitt med elendige meningsmålinger, strømpriskrise, inflasjon og raskt stigende rente. Nesten en halv million velgere forlatt Arbeiderpartiet.

En fersk undersøkelse omtalt i Morgenbladet viser også at en stor andel av Ap-velgerne fra 2021 nå går til Høyre. Velgere som står mellom Ap og Høyre, mellom rødt og blått, kalles ofte for lillavelgere.

– Hva er viktigst framover – vinne tilbake lillavelgerne eller sikre bedre velferd for de som sliter mest?

– Her henger velgere, velferd og arbeid sammen. Det er tillit til at vi har svar på den utfordringen vi står i. Det kom hundre tusen flere i arbeid i fjor. Vi har gjennomført viktige reformer som reduserer forskjellen for folk. Mer heltid, mindre innleie. Pensjon fra første krone. Billigere barnehage, billigere SFO, sa Støre til Dagsavisen.

– Det begynner folk å merke nå i hverdagen, og jeg tror at de ser at Arbeiderpartiets politikk sikrer både flere arbeidsplasser, flere investeringer og en god og rettferdig velferd. Det er gode svar på de utfordringene Norge står i. Det tar litt lengre tid enn det kanskje gjorde før, fordi krisene er mange og sammensatte, men da må vi ha troen på politikk, og det har vi, sa han.

Et parti i krise

Enkeltpersoner har også en rekke ganger de siste årene dominert medieoppmerksomheten rundt partiet. Etter at tidligere nestleder Trond Giske startet opp lokallaget Nidaros Sosialdemokratisk Forum under Trondheim Arbeiderparti, og kritiserte regjeringens politikk, har både han og lokallaget fått stor oppmerksomhet. Det fikk også tidligere nestleder Hadia Tajik da hun kastet seg inn i kampen om nestledervervet.

Midt i partisekretær-dramaet holdt Helga Pedersen hovedtalen på arbeidernes internasjonale kampdag 1. mai i hjemkommunen Tana i Finnmark. Der, og i intervju med flere medier i forkant, sa hun at Arbeiderpartiet må erkjenne at de er i en krise.

– Vi må møte befolkningen med ydmykhet og respekt, og lytte til det folk prøver å si til oss gjennom meningsmålingene, sa hun til VG.

Hun mente avstanden mellom folk flest og partiledelsen i Arbeiderpartiet er blitt for stor, og oppfordret til bedre kontakt med medlemmene, og større representasjon av ungdom, minoriteter og de som har falt utenfor arbeidslivet.

