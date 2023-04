Vil gi Ulf Leirstein en ny sjanse i Høyre

I 2018 kunne NRK avsløre at daværende stortingsrepresentant Ulf Leirstein hadde sendt porno til unge, mannlige partifeller og foreslått trekantsex med en 15-åring. Året etter, 26. april 2019, ble det kjent at det hadde kommet et nytt varsel mot Leirstein. Samme dag trakk han seg fra partiet.

Nå viser det seg at Leirstein har blitt medlem av Høyre.

Der ønskes han velkommen av leder Erna Solberg, som er villig til å gi eks-politikeren en ny sjanse.

– Jeg kjenner Ulf som en god og flink politiker, som jeg har hatt et godt forhold til. Hos oss er det slik at folk får lov til å prøve seg, sier hun til Dagsavisen.

Her er Ulf Leirstein (innringet) fotografert under et medlemsmøte i Moss Høyre i oktober 2022. Til venstre for ham sitter Anne Bramo, tidligere varaordfører og statssekretær fra Frp, som også har meldt overgang til Høyre. (Moss Høyre)

Har tatt tre generasjoner inn i varmen

Bilder viser at Leirstein har deltatt på medlemsmøter i Moss Høyre allerede siden oktober 2022, men saken ble først kjent i media da Nettavisen omtalte Leirsteins Høyre-medlemskap tidligere denne måneden.

– Hos oss kan man melde seg inn i partiet uavhengig av hva jeg eller andre medlemmer skulle mene, sier Sissel Rundblad, gruppeleder i Moss Høyre, til avisa.

Også Ulf Leirsteins mor og sønn har i etterkant av varslersaken meldt overgang fra Frp til Høyre. Sønnen Alexander Leirstein er Høyres valgkampleder i Moss under det kommende kommunevalget.

Ulf Leirstein var medlem av Frp i 30 år – altså i over halvparten av partiets historie. Denne helgen har Frp feiret 50-årslag under partiets landsmøte på Gardermoen. Der har Frp-leder Sylvi Listhaug ikke ønsket å kommentere Leirsteins medlemskap i Høyre.

– Til syvende og sist er det velgerne som bestemmer

Stortingspolitiker Erlend Wiborg var en av Leirsteins nærmeste allierte i Frp. Han forholder seg diplomatisk til at Leirstein nå har meldt seg inn i Høyre.

– Han kan fritt melde seg inn hvor han måtte ønske, sier han til Dagsavisen.

– Har Ulf Leirstein en framtid i norsk politikk?

– Han er nå i et annet parti. Det får være opp til hans parti og hva han selv ønsker. Og til syvende og sist er det velgerne som bestemmer, svarer Wiborg.

Erlend Wiborg (til høyre) jobbet lenge tett med partifelle Ulf Leirstein. I dag er de fortsatt venner. Her er de to avbildet under et møte i Østfoldrådet i 2016. (Martin Næss Kristiansen)

Fortsatt venn med Leirstein

Selv om Leirstein har meldt seg inn i Høyre, stiller han ikke til valg denne høsten. Han har også holdt en lav profil og ikke gitt noen intervjuer om hans lille comeback i det politiske landskapet.

Heller ikke til denne saken har han svart på henvendelsen om å gi en kommentar.

Wiborg hadde i en årrekke et tett samarbeid med Leirstein. De to politikerne, som begge representerte Moss på Stortinget, dannet et tospann og vennskap som ifølge Wiborg fortsatt har bestått, tross varslersaken og Leirsteins påfølgende utmeldelse fra Frp.

– Vi er gode venner. Det har vi vært lenge, og er det fortsatt, sier Wiborg.

Meldte overgang til Høyre i protest: – Ferdig med denne saken

I 2018 meldte hele lokallaget til Frp i Råde seg ut av partiet i protest mot måten Frp håndterte Ulf Leirstein-saken på. Samtlige meldte overgang til Høyre i stedet.

Én av dem er Frederikke Stensrød, daværende varaordfører for Frp i Råde kommune. Hun har siden hatt en rekke viktige verv i Høyre, blant annet som lokal gruppeleder.

Frederikke Stensrød meldte overgang fra Frp til Høyre på grunn av Leirstein-saken. Hun har ingen sterke innvendinger mot at Leirstein nå også har meldt seg inn i Høyre. (Kenneth Stensrud)

Hun forteller at Leirsteins innmelding i Høyre ikke får noen konsekvenser for hennes engasjement i partiet.

– Nei, det får det ikke. Jeg har ikke gjort noen tanker rundt det engang. Jeg er egentlig veldig ferdig med denne saken, forteller hun.

Stensrød tar ikke gjenvalgt til høsten, verken i fylket eller kommunen. Det er ifølge henne en beslutning som er gjort helt uavhengig av at Leirstein nå har blitt tatt inn i varmen av Høyre.

– Jeg har vært med i politikken i 20 år nå, så jeg kjenner det er på tide at noen andre kommer inn. Det er ikke noen dramatikk i det, sier hun.

Dagsavisen har vært i kontakt med en rekke andre personer som tilhørte Frp-lokallaget som meldte seg ut av partiet i protest på grunn av Leirstein-saken. Enkelte er ikke lenger aktive og har også meldt seg ut av Høyre. Ingen av dem vi kontaktet har noen sterke meninger om at Leirstein nå har blitt Høyre-medlem.

