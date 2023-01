Strid om våpenstøtte: – Fryktelig vanskelig og vond sak for Rødt

Onsdag gikk flertallet i Rødts stortingsgruppe inn for at partiet bør støtte at Norge sender våpen til Ukraina.

Partileder Bjørnar Moxnes ønsker ikke å uttale seg av hensyn til den interne debatten i partiet, og saken skal etter planen avgjøres på landsmøtet i april.

Moxnes vil ha partibehandling

– Partileder Bjørnar Moxnes sier at han ikke vil uttale seg, og det viser den store splittelsen i partiet i dette spørsmålet. Moxnes vi avvente en ytterligere partibehandling og det kan man forstå. Dette er en fryktelig vanskelig og vond sak for Rødt, sier Dagsavisen-kommentator Jo Moen Bredeveien.

Han viser til en undersøkelse fra Agenda Magasin fra høsten 2022, som viste et flertall av Rødts medlemmer ønsker å bidra med våpen til Ukraina.

– Samtidig har flertallet i partiets sentralstyre sagt nei til å bidra med våpen til Ukraina. Hver gang krigen i Ukraina er øverst på dagsorden, så sliter Rødt på meningsmålingene, sier Bredeveien.

– Hver gang vi snakker om strøm, barnefattigdom, dyrtid og usosial politikk, så går Rødt som en kule på meningsmålingene. Dette er rett og slett en kjempe vanskelig sak for rødt. De skulle nok ønske at de slapp å bli dratt inn foran kamera, og til alle norske stuer, for å måtte forsvare et standpunkt som er upopulær, sier han.

Avgjøres på landsmøtet

Dagsavisen-kommentator Jo Moen Bredeveien sier partiet har et spennende landsmøte foran seg.

– Det blir veldig spennende å se hvilken vei det går. Det er ikke noe tvil om at partiledelsen og stortingsrepresentantene ønsker at denne saken skal gå i retning av en flertallsavgjørelse om at de støtter at Norge bidrar med våpen, og ikke bare humanitær hjelp til Ukraina, sier han.

Det er flere Rødt-politikere som står fast på at partiet ikke bør snu i saken. Blant dem er leder av Rødt Oslo, Siavash Mobasheri, stortingsrepresentant fra Nordland, Geir Jørgensen og sentralstyremedlem Joakim Møllersen.

– Det er mange medlemmer som ser annerledes på denne saken. Rødt blir nok ikke kvitt denne saken før en avgjørelse på landsmøte i april. Så får vi se om de blir kvitt saken da etter at flertallet i partiet har sagt sitt, sier han.

