Ukraina splitter Rødts stortingsgruppe

– Jeg har lenge hatt dårlig samvittighet, og følt at jeg må ut og fortelle hva jeg virkelig mener om Norges våpenstøtte, sier stortingsrepresentant i Rødt, Tobias Drevland Lund.

Lund forteller at han synes at det er bra at debatten har kommet, da han selv har vært en av dem som har tvilt på partiets vedtatte politikk i dette spørsmålet.

Fem av Rødts åtte stortingsrepresentanter sier nå at de mener partiet bør snu i saken. Tobias Drevland Lund, Mimir Kristjansson, Seher Aydar, Hege Bae Nyholt og nestleder Marie Sneve Martinussen, skriver VG.

Debatten har rast i Rødt etter at partiveteranene Terje Kollbotn, Boye Ullmann og Lars Borgersrud i forrige uke tok til orde for at partiet må snu i saken – og si ja til våpenhjelp til Ukraina.

Ber partiet ikke skifte standpunkt

I NRK programmet Debatten tirsdag sa Joakim Møllersen, sentralstyremedlem i partiet Rødt og styremedlem i Oslo Rødt, at Norge ikke burde forsyne Ukraina med våpen.

Han la også til at han mener at Nato motarbeider forhandlingene i krigen, og har en interesse av å holde den gående for å svekke Russland.

– Da kan vi ikke samtidig være for å sende våpen. Det kan ikke være et fredsparti sin interesse, sa Møllersen.

Rødt-topp snur

Onsdag går Rødt-topp Mímir Kristjánsson ut i Dagbladet og sier at han nå støtter Norges våpenhjelp til Ukraina. Han får støtte fra stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund.

Mímir Kristjánsson. (Stortinget)

Lund forklarer sitt valg med at situasjonen uoversiktlig da krigen i Ukraina brøt ut.

– Nå som vi ser hvordan krigen har utviklet seg, ønsker jeg å endre mitt standpunkt og støtte våpenhjelp fra Norge. Det er absolutt på sin plass at Ukraina får våpenhjelp til å forsvare seg, sier han og legger til det er helt eksistensielt for Ukraina at de får våpen – og at Rødt bør støtte det.

Tobias Drevland Lund. (Stortinget)

Han peker på at Rødt alltid har støttet Ukrainas fulle rett til å forsvare seg mot den brutale erobringskrigen, og at de har støttet motstandskampen. Men at spørsmålet heller har vært om Norge kan spille en annen rolle – som tilrettelegger for fredsforhandlinger.

På spørsmålet om hvordan splittelsen påvirker Rødt, svarer han at det er ingen hemmelighet at det har vært uenigheter om dette i partiet.

– Jeg håper at vi kan holde en god tone i debatten og ikke drive med stempling av hverandre, sier han.

Lund ønsker nå å delta i debatten og sier at det endelige standpunktet til Rødt ikke kommer før etter landsmøtet i april. Også leder av Rød Ungdom, Alberte Tennøe Bekkhus, mener partiet bør snu.

– Jeg har gått i meg selv, og mange av argumentene vi hadde mot å sende våpen, har vist seg å ikke stemme. Ukraina kjemper nå en intens forsvarskamp. Det har kun vært mulig gjennom at de har fått våpen. Å da si nei til å gjøre det opplever jeg som at man indirekte svekker motstandskampen, sier hun til Klassekampen.

Støtter partiprogrammet

Partikollega i Rødt, Geir Jørgensen er uenig med Lund og sier at han støtter uttalelsen fra landsmøtet i mars om å ikke sende våpen til Ukraina.

– Tror du det er en sjanse for at partiet kan snu?

– Debatten er åpen i hele partiet, så det vil tiden vise. Vi har flere forslag inn mot landsmøtet som går inn for å snu på det som har vært Rødt og norsk offisiell utenrikspolitikk siden 1959. Debatten får gå, men jeg kan ikke foregripe utfallet av den.

Geir Jørgensen. (Stortinget)

– Hva skal til for at du snur i denne saken?

– Det blir bare et rent hypotetisk på dette tidspunktet. Det er ikke sånn at Ukraina mangler våpen, og freden ser ikke ut til å være i sikte. Tvert imot ser det ut til at volden eskalerer jo hardere militær motstand Russland får. Russland har intensivert angrepene, spesielt rettet mot sivilbefolkningen.

– Ikke mulig å tvinge fram militær seier

Jørgensen mener at Norge burde inntatt en annen posisjon, og forsøkt å gå sammen med landene som jobber hardt for å presse fram en fredsløsning.

– Nå ser vi at krigen utvikler seg i en retning der man sender tyngre og tyngre våpen inn i Ukraina, og dette kommer etter min vurdering til å vare veldig lenge, sier han

– Tror du det er realistisk å komme noen vei med fredssamtaler når Russland driver en aggressiv angrepskrig?

– Jeg mener i alle fall at Norge burde ha forsøkt. Vi har ikke på noe tidspunkt hatt noen annen inngang på dette enn at vi skal prøve å tvinge fram en militær seier, og det kommer til å resultere i enorme lidelser for den ukrainske sivilbefolkningen over mange år. Det er ikke en snarlig militær løsning på dette. Det Ukraina som man ønsker å forsvare også militært, kan man risikere at det ikke er noe igjen av hvis militærseier skal være det eneste målet.

Moxnes ønsker debatten velkommen

Partileder Bjørnar Moxnes har ønsket debatten om våpenstøtte til Ukraina velkommen.

– Vi er et antiimperialistisk parti. Når vi står midt i en imperialistisk angrepskrig, er det naturlig at dette blir et viktig spørsmål for et parti som Rødt, sier han til Klassekampen forrige uke.

Til avisen sier han at det vil være naturlig at Rødts landsmøte i april tar stilling i saken. Moxnes skal også ha fått kritikk for at han ikke stilte i NRK Debatten tirsdag. På Facebook skriver han at kritikken bør rettes mot NRK, som ikke inviterte verken han, eller noen fra partiets stortingsgruppe.

Til Kampanje sier nyhetsredaktør i NRK Knut Magnus Berge at de ønsket debattdeltakere fra Rødt som forsvarte dagens politikk, ifølge NTB.

– Derfor landet vi på å invitere dem vi gjorde. Så vil jeg understreke at vi i tillegg hadde en representant fra Rødt som klart tok til orde for å endre partiets politikk og sende våpen, sier Berge.

Moxnes gjentar også på sin egen Facebook-side at han ikke vil foregripe debatten som pågår i partiet nå.

– Det syns kanskje noen er rart, men jeg har ment det er riktig av hensyn til partidemokratiet.

Leder av Rødt i Oslo, Siavash Mobasheri, står fortsatt hardt på at partiet ikke bør gå inn for å sende våpen til Ukraina. Han forsvarte senest sitt standpunkt i Dagsnytt 18 mandag.

