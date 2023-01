Rødt er en god grunn til å se rødt

Om en drøy måned skal vi markere ettårsdagen for Russlands angrep på Ukraina 24. februar 2022. Vladimir Putins plan var å overkjøre Ukraina fullstendig ved hjelp av rå makt, brutale overfall og overlegen militær styrke.

Hadde Putin lykkes i sine forsett, ville den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj ha blitt drept eller arrestert, og en marionett ville bli satt inn i hans sted. Ukraina ville ha blitt omgjort fra en fri, selvstendig stat til et lukket og autoritært lydrike under Kremls kontroll. All opposisjon ville ha blitt rensket ut.

Dette er ikke lek med ord. Det er bokstavelig talt blodig alvor.

Det er en presis beskrivelse å si at Siavash Mobasheri løper Vladimir Putins ærend med dette standpunktet.

Den som lurer på hvordan dette ville ha sett ut, trenger ikke flytte blikket langt. Nabolandet Belarus styres av Putins lakei Aleksandr Lukasjenko, som fengsler og forfølger opposisjonen, rigger valg, slår brutalt ned på alle forsøk på opprør og har tilranet seg full kontroll over styringsapparat, militæret, næringsliv, domstoler og medier. Han er rede til å gå enda sterkere inn i krigen på russisk side.

Slik har det heldigvis ikke gått i Ukraina. Det er først og fremst takket være den heroiske motstandskampen det ukrainske folk yter. Putins hær er ydmyket og avkledd. Men ukrainerne hadde aldri klart å kjempe så effektivt, lenge og vellykket uten hjelp utenfra. Det har de selv vært tydelige på helt fra starten av, når de har bedt om mer våpen, mer ammunisjon og mer bistand fra sine venner i Vesten.

Så lenge ukrainerne fortsetter sin motstandskamp, som er så avgjørende viktig også for vår frihet, skylder vi å gi dem den støtten de ber om.

Likevel har Siavash Mobasheri, som er gruppeleder og førstekandidat for Rødt i Oslo, sagt at hans parti bør stå fast på å ikke gi våpenstøtte til Ukraina, og heller jobbe for en såkalt fredsløsning. Det har fått byrådsleder Raymond Johansen fra Ap til å reagere sterkt. Rødt er en del av det rødgrønne byrådets styringsgrunnlag, men det har ikke hindret Johansen i å ta kraftig til motmæle mot Rødts naivitet.

Etter vårt syn er Johansens oppgjør helt på sin plass, og det er en presis beskrivelse å si at Mobasheri løper Putins ærend med dette standpunktet. Kanskje ikke med viten og vilje, men den praktiske konsekvensen av å nekte Ukraina våpen og ammunisjon, er at Putin får det som han vil. Med de forferdelige konsekvensene det innebærer.

Det ukrainske folk betaler med sitt blod i denne krigen. Det er de, og bare de, som kan avgjøre hvor lenge de vil kjempe og når de eventuelt ønsker å forhandle. Så lenge de fortsetter sin motstandskamp, som er så avgjørende viktig også for vår frihet, skylder vi å gi dem den støtten de ber om.

Mobasheri og hans partifeller klarer muligens ikke å forstå dette. Men han får tåle at byrådslederen og andre snakker ærlig om hva dette misforståtte standpunktet egentlig innebærer.

