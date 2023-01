– Sosialdemokrater kan gjøre mer med klimaspørsmålet

Det går i motbakke for mange sosialdemokratiske partier i Europa om dagen, blant dem Arbeiderpartiet. I en måling for Vårt Land på tampen av fjoråret fikk partiet en oppslutning på 14,6 prosent, mens snittmålingene så langt i januar er litt lysere med 18,9 prosent. I januarmålingen for Dagsavisen, FriFagbevegelse og ANB får Ap 18,5 prosent, men partiet har mistet 400.000 velgere siden valget for halvannet år siden.

– Det er klart at når vi har de målingene vi har hatt og såpass mange velgere tviler, er vår jobb å prestere bedre og gi folk den tryggheten jeg tror mange opplever som fraværende i sin hverdag nå. Det betyr ikke at vi skal endre så mye på politikken, jeg er overbevist om at det er god sosialdemokratisk politikk som trengs, også i krisetider. Men vår jobb er å vise det tydeligere. Og så skal vi alltid levere politikk for tida vi står i, sier Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng til Dagsavisen.

Det gjelder på både kort og lang sikt, sier hun.

– Det er klart at vi må prestere bedre og få tilbake den tilliten. Vi snakker mye om krise, men vi er kanskje nødt til å i enda større grad snakke om hvorfor vi gjør de grepene vi gjør nå.

[ 400.000 Ap-velgere har forlatt partiet siden valget i 2021 ]

Klare svar

Dagsavisen møter Stenseng på Arbeiderpartiets partikontor, der bilder av Ap-ledere gjennom tidene henger på rekke og rad på veggen. Da dagens leder Jonas Gahr Støre onsdag møtte i Stortingets spørretime, ble strømpriser og kraftkrise nok en gang det altoverskyggende temaet. Også stigende rente, økte priser på matvarer og drivstoff, har skapt stor debatt de siste månedene.

Sammen med Stenseng sitter Stefan Löfven, som i ni år var partileder for Sveriges sosialdemokratiske parti, Socialdemokraterna. I sju av årene var han statsminister, og ble kjent som kompromissenes mann. Nylig ble han utnevnt til president i Det europeiske sosialdemokratiske parti (PES), en sammenslutning av 33 partier.

Stefan Löfven har tatt over som president i Det europeiske sosialdemokratiske parti (PES). (Carsten Koall/AP)

Overfor Dagsavisen snakker Löfven om at det er viktig å se på det som er virkeligheten nå, og han er overbevist om at det er sosialdemokratene som kan håndtere vanskelige situasjoner. Han vil ikke spekulere på om Arbeiderpartiet kunne gjort noe annerledes.

– Iblant må man være litt tålmodig. Så lenge man tror på seg selv, dette er rett, tror jeg folk kommer til å se det.

Mindre gode målinger var noe også Löfven måtte håndtere i løpet av årene som partileder og statsminister. Han tror Ap kan hente tilbake velgere, men sier vi bør stille oss spørsmålet «hvorfor er vi der vi er?».

– Det er ikke bare Norge, det er hele Europa. Norge har lavere rente, inflasjon og arbeidsledighet enn mange andre europeiske land, men nordmenn kjenner det de også, og det må vi ha respekt for. Men det handler om at en president i Russland bestemte seg for å angripe og invadere et naboland. Det er ikke Arbeiderpartiet eller regjeringens feil. Det er faktum for oss alle, det må vi håndtere.

Selv om krigen i Ukraina har ført til skyhøye strømpriser i Europa, var energiprisene på vei opp også før invasjonen 24. februar. Dagsavisen har tidligere skrevet om flere av forklaringene som ble lagt fram i 2021: 2020s kalde vinter sørget for tømming av lagre, mens en varm sommer med mindre nedbør betydde at lagrene ikke fikk fylt seg opp like mye som vanlig.

[ I Norge er Høyre på topp mens Ap sliter. I Sverige er det helt omvendt ]

Økte forskjeller

Veien videre for sosialdemokratiet var et hett tema da Arbeiderpartiet inviterte til det tradisjonsrike Bratteli-seminaret onsdag denne uka. Löfven deltok på seminaret, som han mener er i Brattelis ånd med diskusjoner og samtaler om politikk, framtid, sosialdemokrati og samfunnsutvikling.

Etter flere valgnederlag de siste årene har diskusjonen lenge gått om nettopp framtida til sosialdemokratiske partier i Europa. I Frankrike er sosialistpartiet satt på sidelinja, det demokratiske partiet i Italia sliter i opposisjon til en ytre høyre-regjering og engelske Labour har tapt fire valg på rad siden 2010. Noen lyspunkter har det samtidig vært for sosialdemokratene: de har regjeringsmakt i land som Spania, Portugal, Danmark og Tyskland.

Der hun sitter sammen med Löfven understreker Stenseng at de svenske sosialdemokratene er det partiet Ap har tettest bånd til. Hun er opptatt av å se hvordan utfordringene både i Norge og Europa ser ut, om de er like og hva svarene og de sosialdemokratiske løsningene kan være.

Stenseng sier det for Arbeiderpartiet i regjering har vært viktig å redusere barnehagepriser, trygge offentlig velferd og sykehus og gratis skolefritidsordning for unge.

– De virker kanskje små i seg selv, og svarer ikke akkurat på dagens utfordringer. Men likevel er det det som forebygger utenforskap og gjør at vi ikke får økte forskjeller i andre enden av krisa.

Hun trekker fram to viktige saker Arbeiderpartiet skal jobbe med fram mot årets landsmøte: å få flere unge ut i arbeid og styrket helse- og velferdspolitikk, som inkluderer en «bo trygt hjemme»-reform. Tilpasset arbeidslivspolitikk for å trekke flere unge og møte en endret demografi med flere eldre.

Partisekretær Kjersti Stenseng sier Arbeiderpartiet jobber med to viktige saker fram mot landsmøtet: Å få flere unge ut i jobb og en egen «bo trygt hjemme»-reform. (Terje Pedersen/NTB)

[ I Norge er Høyre på topp mens Ap sliter. I Sverige er det helt omvendt ]

Ukraina og demokrati

Når vi skal forholde oss til dagens virkelighet, er det særlig to spørsmål som overskygger alt, sier Löfven:

– Det er sikkerhet og brudd på fred. Det er viktig å se at kriser som energi og priser har sitt utgangspunkt i det faktum at Russland bestemte seg for å invadere nabolandet sitt. Det mest grunnleggende for mennesker er å få leve i fred og sikkerhet.

– Det andre er demokratiet. Det er truet på mange hold.

Löfven løfter fram utviklingen i Ungarn, med innstramminger i pressefrihet og et mer politisk styrt rettssystem og akademia. Han ser også mot hjemlandet, der høyrepopulistiske Sverigedemokraterna gjorde et godt valg i fjor. De sitter ikke i regjering, men fikk betydelige gjennomslag i innvandrings- og justispolitikken.

Han nevner også frihet, folks rett til arbeid og muligheter. Det vil han samtidig binde sammen med klimaspørsmålet. Omstilling her helt nødvendig, sier Löfven.

– Når framtidige generasjoner leser i historiebøkene skal de kunne se «ja, de var ille ute, men de forsto hva som måtte gjøres og gjorde rett, takk for det». Jeg vil ikke at de skal lese dem og tenke at vi så hva som var på vei til å skje, men gjorde ikke noe med det.

[ – Det lengste steget til høyre i svensk politikk på 100 år ]

– Angrer

I Tyskland samarbeider sosialdemokratene i SPD med det liberale partiet FPD og De grønne. På spørsmål om sosialdemokratiske partier i andre land burde gå inn for å samarbeide med grønne partier, trekker Löfven fram at hans Socialdemokraterna samarbeidet med Miljöpartiet de gröna.

– Det kommer an på situasjonen. Vi er ganske ulike partier, men vi så potensialet i å kunne binde klimaspørsmålet sammen med samfunnsbygging. Et sosialdemokratisk parti og et grønt parti fungerte i Sverige, men alle land har sine forutsetninger. Det er ikke sikkert det passer over alt. Men jeg tror sosialdemokrater kan gjøre mer med klimaspørsmålet. Det er så avgjørende for kommende generasjoner og vi må vise at vi forstår det, sier han.

Før valget i 2021 lovet Støre å bli en klimaforkjemper og telle klimautslipp like nøye som kroner og øre i statsbudsjettet, skriver NTB. Da Ap og Sp-regjeringen la fram statsbudsjettet i oktober i fjor, presenterte de en flunkende ny grønn bok med tallfestede klimautslippskutt for 2023.

– Det er en ting jeg anger på at jeg ikke gjorde som statsminister, sier Löfven.

Svenske Socialdemokraterna og Arbeiderpartiet har tette bånd. Her besøker Stefan Löfven Utøya sammen med statsminister Jonas Gahr Støre i 2021. (BEATE OMA DAHLE/NTB)

[ Tyske sosialdemokrater kan gjøre som både Norge og Spania ]

Klimakamp, samarbeid og angst

Da budsjettenigheten med samarbeidspartner SV kom på plass i fjor, ga miljøbevegelsen beskjed om at de ikke mente budsjettet går langt nok. Hver fjerde unge nordmann har klimaangst, ifølge en studie fra 2022, og klimaforsker Bjørn Samset ved Cicero senter for klimaforskning har omtalt klimaåret 2022 som «et alvorsår». FN har selv slått fast at det i dag ikke er noen realistisk vei til 1,5-gradersmålet.

Stenseng snakker om å få fart på grønn omstilling, industri og teknologi. Samtidig må dagens krisesituasjon håndteres, og Stenseng siterer Ap-legenden Trygve Bratteli:

– «Vi må forstå tida vi lever i og gi svar folk tror på».

– Den store utfordringen nå er at folk forventer raske svar fordi lommeboka ikke strekker til, men det er ikke løsninger over natta, fortsetter hun.

I møte med klimaangst og engstelige unge, sier Stenseng at noe av det viktigste Ap som sosialdemokratisk parti kan gjøre, er å gi et framtidshåp. Hun trekker fram satsing på utbygging av havvind, sol og vannkraft, samtidig som også gass er en viktig satsing for dem framover.

– For unge i dag må vi ta det ansvaret som ligger i å gjøre kloke valg nå. Jeg tror grepene på omstilling til fornybar energi er ett av de viktigste.

[ Klimaåret 2022: – Det er et alvorsår. Rett og slett ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen