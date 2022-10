– Det lengste steget til høyre i svensk politikk på 100 år

– Det virker som om det blir en radikal endring på både innvandringsområdet og justisområdet. Det trenger Sverige, sier nestleder i Frp Terje Søviknes.

Fredag formiddag kom de borgerlige partiene i Sverige fram med sin løsning for hvordan Sverige skal styres de neste 4 årene. Ulf Kristersson fra Moderaterna (M) blir statsminister, og vil sitte i regjering med Kristendemokratene og Liberalerne. Sverigedemokratene (SD), det største partiet på borgerlig side som i flere tiår har vært et parti non grata i den svenske Riksdagen, blir stående utenfor regjeringen.

De har likevel vært med på å framforhandle en felles plattform de fire borgerlige partiene skal styre sammen på, litt som avtalen Venstre og KrF hadde med Høyre og Frp i 2013.

Straff og forbud

Blant punktene i plattformen finner man betydelige gjennomslag for SD.

Redusere antallet kvoteflyktninger fra 6400 til 900 i året

Økt bruk av midlertidig opphold for asylsøkere

Innstramminger i reglene for familiegjenforening

Doble straffer for gjengkriminelle og økte straffer for vold mot politiet

Tiggerforbud

Kraftig kutt i bistand

Søviknes i Frp mener svenskene med dette snart fører en innvandringspolitikk som ligner veldig på den norske.

– Mye av dette opplever jeg er veldig i tråd med det Frp står for. Frp har allerede fått gjennomslag for mye av dette i Norge da vi satt i regjering. Og hovedtrekkene ligger jo fast nå under Støre også. På mange måter er dette i det store og det hele likt det vi allerede har fått på plass i Norge, sier Søviknes.

Terje Søviknes. (Lise Åserud/NTB)

Også i Arbeiderpartiet er de enige i at noe må gjøres i Sverige, men utenrikspolitisk talsperson Åsmund Aukrust sier han er usikker på om doble straffer er riktig medisin.

– At det er behov for å gjøre mer for å bekjempe kriminalitet i Sverige er jo helt åpenbart, det samme gikk jo Sosialdemokratene til valg på. Men jeg tror ikke nødvendigvis det blir mindre kriminalitet av doble straffer, sier Aukrust.

Leder i Tankesmien Agenda, Trygve Svensson, sier han frykter at konfliktnivået og polariseringen i Sverige bare vil øke som følge av de kraftige innstrammingene.

– SD har fått enormt gjennomslag, og en mye bedre deal enn for eksempel Venstre og KrF fikk da Høyre og Frp regjerte i Norge. Særlig i innvandringspolitikken, men også på en del andre områder. Jeg så at en kommentator beskrev dette som det lengste steget til høyre i politikken på 100 år, sier Svensson, og legger til:

– Det er dessverre helt nødvendig at svensk innvandrings- og integreringspolitikk endres. Problemet nå er at den utformes i krysningsfeltet mellom høyreekstreme, høyrepopulistiske og tradisjonelle borgerlige partier. Da får du et veldig fokus på straff og restriksjoner, og veldig lite fokus på integrering.

Velferdskutt

I tillegg til innstramminger på innvandrings- og justisfeltet inneholder svenskenes nye regjeringsplattform mye tydelig borgerlig politikk. Den nye regjeringen vil styrke arbeidslinja i Sverige blant annet gjennom trygdekutt, innstramminger i sykelønna og lavere skatt på folks arbeidsinntekt. De nøyaktige tallene på disse ordningene kommer først i budsjettet om noen uker, men regjeringsplattformen sender likevel noen tydelige signaler.

– Det som skjer i Sverige er det samme som skjer i mange europeiske land, nemlig at de normale høyrepartiene går til de høyreekstreme eller høyrepopulistiske partiene fordi de prioriterer makt framfor deres ideologiske kjerne. Mitt første inntrykk er at Sverige nå ser et enda større skifte enn vi så da Frp gikk inn i regjering i Norge, sier Svensson i Agenda.

Aukrust i Arbeiderpartiet mener svenskene med dette tar flere tydelige skritt mot høyre.

– Sverige har vært et foregangsland for hele verden ved å satse på velferd og fellesskap. Nå tar de mange skritt vekk fra det, og samfunnet vil utvikle seg til noe ganske annet. Ikke over natta, men skritt for skritt vil de innføre veldig klar høyrepolitikk. Det nye nå er at 3 høyrepartier nå skal lene seg på SD utenfor regjering som er det største partiet. Det representerer noe helt nytt, at helt ytre høyre får avgjørende politisk innflytelse, advarer han.

Søviknes i Frp understreker at han ikke har fått satt seg inn i alle detaljene i regjeringsplattformen, men sier han legger merke til flere interessante grep svenskene gjør på for eksempel skole og helse som kan være interessante for Frp å lære noe av.

– De innfører nasjonale rettigheter, nasjonal finansiering og nasjonale krav på helse- og omsorgsområdet. De setter fokus på kunnskap og kjernefagene i skolen, vil se på lærernes administrative byrder og sørge for ro og orden i klasserommene. Det er mye her som virker spennende som vi ønsker å sette oss nærmere inn i, sier Søviknes.

