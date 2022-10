Hver fjerde unge nordmann har klimaangst

Studien ser på følelser og handlinger knyttet til klima, og målet var å finne ut hvor mange som har klimaangst og hvordan dette henger sammen med det å ta klimavennlige valg, skriver forskning.no.

Nesten 11.000 23-åringer fra 28 land deltok i studien, som er gjengitt i Journal of Environmental Psychology. I tillegg til Norge, er Australia, Canada, Finland, Malaysia og Uganda blant landene som er omfattet av studien.

Blant de norske deltakerne sier 48 prosent at de er ekstremt bekymret for klimaet, mens 28 prosent sier de er ekstremt engstelige. Det siste tallet tilsier altså at litt over en firedel har klimaangst. Finnene har et enda dystrere syn på saken; 65 prosent er ekstremt bekymret, mens 39 prosent er ekstremt engstelige.

Saken fortsetter under videoen

Forskerne sier klimaangsten først og fremst kommer som følge av informasjon fra mediene.

Mens finnene har stor grad av både bevissthet og bekymring, er det også de som er mest villige til å leve klimavennlig. Norge er blant de landene der det er størst sammenheng mellom følelser og handling knyttet til klima, ifølge denne studien.

[ Europa tørker og tørster: – Tilpasning er ikke lenger et alternativ, men et krav ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen