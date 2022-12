– Du har krav på et mye større rentefradrag enn det skattekortet legger opp til, sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim

Kvadsheim er kjent fra TV-programmet Luksusfellen og podkasten Pengerådet. Nå er Skatteetatens beregninger for skattekortet 2023 klart – men etaten selv peker på at de baserer seg på tall fra 2021 – og at renta har steget med to prosentpoeng siden den gang.

Gjeldsrentene du betaler for boliglån, studielån, billån og forbrukslån blir trukket fra inntekten din, og gir deg lavere skatt.

– Som lottopenger

– Bør man justere opp fradraget for gjeldsrenter?

– Ja, det bør man absolutt gjøre. Men du må ikke, hvis du ikke justerer det opp får du pengene tilbake i skatteoppgjøret 2024. Men nå som prisene har økt mye, kan det være greit å ha riktig skattetrekk og få pengene tilbake måned for måned, sier han.

Kvadsheim anbefaler de som synes det er vanskelig å regne ut hva rentekostnaden blir i 2023 å ta kontakt med banken på chat eller telefon.

– De kan gi deg svar på hvor mye du omtrent skal betale i renter. Du kan for eksempel også gange lånet med fire prosent, men hvis du vil ha mer nøyaktige tall bør du ta kontakt med banken din, sier han.

– Noen foretrekker å spare ved å betale mer i skatt, for å kunne få igjen på skatten. Er det anbefalt?

– Det spørs. Vi ser at en del gjør det på den måten, men da sparer man seg litt til fant. Noen gjør det også ubevisst, fordi de ikke er klar over at de skatter for mye. Det vi ser er at når folk får skattepengene tilbake, blir det litt som å vinne i lotto, og de bruker pengene annerledes enn om de hadde spart dem. Men man må gjøre det som føles riktig for din økonomi. Det er mange som er ekstremt redde for restskatt, og da kan det være greit å ta høyde for at man ikke får baksmell.

Vanskelig å forhandle

– Er det vanskeligere å forhandle med bankene om renta på boliglånet nå som den heves ofte?

– Der er litt usikkert, for banken er alltid interessert i å beholde deg som kunde. Likevel kan det være litt vrient nå som renta settes opp så ofte. Det blir vanskeligere å sammenligne renta med andre bankers rente, fordi de oppdateres til ulik tid etter rentehevingene. Men det betyr ikke at du ikke skal prøve! sier Kvadsheim.

Ansatte i staten kan få boliglån i Statens pensjonskasse. I denne banken justerer de renta bare seks ganger i året. Norges Bank justerer normalt styringsrenta åtte ganger i året. Det finnes også kommunale banker for kommunalt ansatte med lignende betingelser.

– Nå som renta stadig heves, kan man tjene på å ha lån i en bank som har et etterslep på rentehevingen. Det er uansett veldig gunstige betingelser i Statens pensjonskasse. Men i de tilfellene når renta går ned, er etterslepet negativt.

Hva kan du kreve fradrag for?

omkostninger ved opptak av lån, også etableringsgebyr

finansieringsomkostninger i forbindelse med konvertering av lån for å oppnå lavere rente, også kostnader til takstmann

gebyrer til boligselskap knyttet til særskilt nedbetaling av IN-lån (fellesgjeld med individuell nedbetalingsrett)

renter på lån fra arbeidsgiver og fra private långivere (for eksempel familiemedlemmer)

betalte forsinkelsesrenter av gjeldsrenter, og renter og omkostninger ved kredittkjøp

renter på lån i utlandet.

Du kan ikke kreve rentefradrag for:

renter som er forfalt, men som du ikke har betalt innen utløpet av forfallsåret (med mindre de inngår i bokføringspliktig virksomhet). Slike renter får du først fradrag for det året du betaler dem. Også for studielån i Lånekassen gis det bare fradrag for renter som er betalt.

inkassogebyr og omkostninger i forbindelse med inkasso.

rentetillegg på restskatt (gjelder ikke forsinkelsesrenter).

Kilde: Skattetaten.no

