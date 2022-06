SV forventer lovforslag om abort

Onsdag kunne helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og helsepolitisk talsmann Hans Inge Myrvold (Sp) presentere et «historisk» utvalg. I tråd med løfte fra Hurdalsplattformen har regjeringen satt ned et utvalg for å vurdere abort-spørsmålet. Både alternativet til nemndene og et alternativ til at nettopp de ivaretar dagens grense for selvbestemt abort skal vurderes.

I utgangspunktet ønsket Arbeiderpartiet å utvide dagens grense til uke 18, mens Senterpartiet vil beholde uke 12. Partiet vil heller ikke at nemndene skal erstattes, men de har slått fast at Senterpartiets stortingsrepresentanter vil stå fritt til å stemme over om abortloven skal utvides eller ikke.

[ Kjerkol om abort: – Jeg mener at så viktige spørsmål ikke kan være gjenstand for politisk hestehandel ]

Oppfordring til Sp

Under regjeringens pressetreff presiserte likevel Myrvold at partiets standpunkt om 12 uker må ligge til grunn når representantene skal stemme i Stortinget.

Budsjettpartner SV ønsker derimot en langt mer liberal abortlov, og skapte stor debatt da de i fjor foreslo å utvide grensa for selvbestemt abort til uke 22.

– Under Arendalsuka i fjor sa tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete at det er helt utenkelig for partiet å gå med på en liberalisering av abortloven i regjering. Samtidig sier Myrvold at partiets standpunkt om uke 12 må ligge til grunn. Bekymrer det dere?

– Nå har regjeringen satt ned et utvalg som skal se på abortreglene. Nå skal vi endelig få et skikkelig kunnskapsgrunnlag på hvordan nemndene virker og hvilke alternativ vi kan få til det. Da forutsetter vi at Senterpartiet også vil ta til seg den innsikten når den kommer, sier helsepolitisk talsperson i SV, Marian Hussein.

Hussein sier hun også har en forventning til at Ap følger opp med konkrete lovforslag.

– Vi forutsetter selvsagt at utvalget ikke bare blir en kunnskapsinnhenting, men at regjeringen følger opp med konkrete lovforslag. Først da går vi virkelig i riktig retning for å sikre kvinners selvbestemmelse, sier hun.

[ Ufornuft og følelser om abort ]

Ikke begrenses til Norden

– Det er veldig bra at Arbeiderpartiet har vært så tydelige på at de ønsker å avvikle nemndene. Utvalget er en viktig forutsetning for at vi får bygget opp en god oppfølging rundt kvinner som av ulike grunner tar abort, også etter uke 12.

Utvalget har mandat til at de bør sammenligne praksis for nemnder og oppfølging, med andre nordiske land. Det mener imidlertid Hussein ikke bør være en begrensning.

– Jeg regner med at utvalget ikke lar seg begrense av at de er oppfordret til å se på Norden, men også tar inn andre land. Så registrerer vi også at det ikke er spesifisert noen uketall i mandatet, det mener vi er klokt, og vi forutsetter at utvalget forholder seg til det, sier hun.

Kari Sønderland, jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, skal lede utvalget. Resten av utvalget er ikke klart.

Marian Hussein mener tiden utvalget bruker på å komme fram til sine anbefalinger forutsetter at regjeringen er raske med å foreslå nødvendige endringer i både lovverk, og i helsetjenesten for å følge opp anbefalingene, sier hun.

[ Abortsaken har splittet amerikansk politikk siden midten av 1970-tallet. Nå står den igjen øverste på den politiske agendaen foran høstens valg. ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Dette er mandatet for abortutvalget:

Utvalget bes gjennomgå bestemmelser i lov om svangerskapsavbrudd og vurdere alternativer til dagens abortnemnder.

Utvalget skal innhente kunnskap om og vurdere rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. Dagens organisering av tilbudet bør også vurderes.

I tillegg bør utvalget sammenligne praksis for nemnder og oppfølging, med andre nordiske land.

Utvalget skal vurdere et alternativ til dagens abortnemnder som ivaretar dagens grense for selvbestemmelse ved utgangen av tolvte svangerskapsuke og et alternativ der grensen for selvbestemmelse utvides.

Utvalget kan forslå endringer i praktisering, lov og forskrift som følge av sine anbefalinger. Utvalget må også vurdere reglene om fosterantallsreduksjoner.

Følgende føringer skal legges til grunn for utvalgets arbeid:

Samfunnet skal så langt som råd sikre alle barn betingelser for en trygg oppvekst. Samfunnet skal sørge for at alle får etisk veiledning, seksualopplysning, kunnskap om samlivsspørsmål og tilbud om familieplanlegging, slik at antall svangerskapsavbrudd blir lavest mulig.

Er det grunn til å anta at fosteret er levedyktig, skal tillatelse til svangerskapsavbrudd ikke gis.

Medfører svangerskapet overhengende fare for kvinnens liv eller helse, kan det avbrytes uten hensyn til bestemmelsene i loven.

Helsepersonell skal fortsatt ha rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner mot å utføre eller assistere ved svangerskapsavbrudd.

Kilde: Regjeringen.no

---