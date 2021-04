Ny måling: Nå er Arbeiderpartiet størst igjen

På Opinions aprilmåling for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB får Arbeiderpartiet en oppslutning på 23,1 prosent. Høyre ligger ikke langt bak – med 21,7 prosent.

De tre siste månedene har de to største partiene hatt en relativt jevn oppslutning, men for bare 10 måneder siden skilte det hele 7,9 prosentpoeng i favør Erna Solberg og Høyre. Nå er denne forskjellen visket bort.

Partibarometer april 2021. (FriFagbevegelse)

En av årsakene til dette er at Arbeiderpartiet har tatt ned fem prosentpoeng av «gjerdesitterne» siden mars. Velgere som stemte på partiet ved forrige valg er sakte, men sikkert, på vei tilbake.

God start

Ap-leder Jonas Gahr Støre synes det selvsagt er gledelig at partiet igjen måles som største parti. At det skjer dagen før partiets landsmøte, gir en god start på det digitale politiske verkstedet.

– Jeg tror det skyldes at vi har vært tydelige på politikken; trygt arbeid til alle, mindre forskjell mellom folk og bedre velferdstjenester, sier Jonas Gahr Støre til FriFagbevegelse.

Han legger til:

– Arbeiderpartiet mener det er behov for mer fellesskap framover og et regjeringsskifte som stanser høyreregjeringens privatisering og sentralisering.

Helse og sosial ulikhet

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, mener Arbeiderpartiet tjener på oppmerksomhet knyttet opp mot saker hvor partiet har eierskap og som de prioriterer, som helse og sosial ulikhet.

Jeg tror det skyldes at vi har vært tydelige på politikken — Jonas Gahr Støre, Ap-leder

Bergh mener dette er en stabil måling uten dramatiske endringer.

– Justeringene bekrefter det vi ser i andre målinger: En oppjustering for Arbeiderpartiet og en nedgang for Senterpartiet. Og at Ap igjen er klart størst på rødgrønn side, sier Johannes Bergh til FriFagbevegelse.

Feilmarginen tatt i betraktning, er det lite som skiller de tre største partiene – Ap (23,1), Høyre (21,7) og Senterpartiet (19,0). Tilbakegangen er med andre ord ikke dramatisk for Trygve Slagsvold Vedum, som fortsatt ligger skyhøyt over valgresultatet fra 2017.

– Dette er en solid måling for oss, med stor framgang fra valget for fire år siden. Det handler om at vi er tydelige på at vi vil utvikle hele Norge, og at sentraliseringspolitikken til regjeringen skaper større forskjeller, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til FriFagbevegelse.

– Mange spennende utslag

Parlamentarisk leder for Høyre, Trond Helleland, er glad for at Høyre på snittet av alle målinger ligger stabilt rundt 25 prosent, og viser til at partiet kom enda høyere på en annen måling tirsdag.

– Enkeltmålinger kommer til å ha mange spennende utslag helt fram til valgdagen, sier han i en kommentar til FriFagbevegelse.

– Høyre skal jobbe beinhardt for hver eneste velger som mener at det å skape flere jobber, en kunnskapsskole der færre faller fra, en betydelig satsing på psykisk helse og kortere helsekøer er de viktigste sakene framover. Samtidig som vi slår ned smitten og går en normal hverdag i møte, sier Trond Helleland.

MDG er månedens vinner

MDG er månedens vinner, selv om framgangen ligger så vidt innenfor feilmarginen. Partiet ser ut til å komme seg ut av korona-skyggen. For fjerde måned på rad har partiet framgang og ligger nå godt plassert over den magiske sperregrensa på fire prosent.

Enkeltmålinger kommer til å ha mange spennende utslag helt fram til valgdagen — Trond Helleland, parlamentarisk leder for Høyre

Partiet har ikke ligget så høyt på Opinions målinger siden september i fjor. MDG har også – sammen med Sp – lavest antall usikre velgere.

Johannes Bergh mener dette kan skyldes medieoppmerksomhet rundt partiets landsmøte.

– Partiet har kommet litt i skyggen av andre partier og andre saker. Bare litt oppmerksomhet kan ha bidratt positivt for partiet, mener han.

Fungerende leder i MDG, Arild Hermstad, mener målingen er en hyggelig bekreftelse på at folk ikke har glemt klima- og naturkrisen.

– Jeg tror folk er litt lei av diesel-populismen som ser ut til å være der hos enkelte partier som konkurrerer om å gå inn for billigst mulig fossilt drivstoff. Folk har registrert at regjeringen har klart å havarere klimameldingen. Regjeringen leverer ikke på klima og miljø. Det som trengs er et sterkt MDG som sørger for en ny regjering, sier Arild Hermstad til FriFagbevegelse.

Ingen Sylvi-effekt

Frp ser fortsatt ikke ut til å få noen stor Sylvi-effekt. Partiet går denne gang bare ørlite fram, og lander på 9,5 prosent.

SV er fortsatt det mest stabile partiet av alle. Denne gang justeres oppslutningen ned bare 0,1 prosentpoeng, til 7,7.

SV-leder Audun Lysbakken begynner nesten å bli litt lei av stabiliteten. På de seks siste målingene har oppslutningen variert fra 8,1 til 7,7 prosent, som partiet får på denne målingen.

– Vi skulle gjerne hatt et rykk oppover, ja. Vi hadde også en måling tidligere i uka hvor vi nærmet oss 10-tallet. Men tendensen er god. Samlet sett ligger vi an til å få en god framgang fra forrige valg. Det er et bra utgangspunkt foran valgkampen. Vi vet at potensialet er enda større, sier Audun Lysbakken til FriFagbevegelse.

Stort rødgrønt flertall

Rødt tangerer den magiske sperregrensa på 4 prosent, mens Venstre og KrF fortsatt ligger under med god margin.

Det betyr fortsatt et stort rødgrønt flertall bare fem måneder før høstens stortingsvalg. De tre rødgrønne partiene alene ville fått 94 mandater – mot 58 for de tre regjeringspartiene pluss Frp. I tillegg samler MDG (10) og Rødt (7) samlet hele 17 mandater.

Verdt å merke seg er at samlegruppen på «Andre» har sin største oppslutning med 3 prosent. Det er enda en utfordring for spesielt KrF og Frp.

