Gavepakke til landsmøtet

Sjekk den ferske målingen her.

Ap kunne ikke ha ønsket seg noe bedre til landsmøtet enn en måling som slår fast at partiet igjen er landet største. Målingen fra Opinion viser Ap går litt fram fra mars til april, mens Høyre går tilbake. Med 23,1 prosent tar Ap topplasseringen på pallen. Med 21,7 prosent må Høyre nøye seg med andreplassen.

[ Arbeiderpartiet kan ikke med sin over 100 år lange historie som landets viktigste progressive kraft, bli stående med ansvaret for at rusreformen ikke blir noe av. ]

Hadde det ikke vært for at landsmøtet avvikles digitalt, ville jubelen ha stått i taket når Jonas Gahr Støre åpner landsmøtet torsdag formiddag. Det er lenge siden Søre og hans folk fant noe å glede seg over i meningsmålingene. Tida etter valgnederlaget i 2017 har vært en eneste lang nedtur. Den virkelige store smellen kom i juni i fjor da Opinions måling viste at Ap hadde mistet sin historiske posisjon som landet største parti til Høyre.

Det gjorde ikke stemningen i partiet bedre at meningsmålingene fortalte at Sp kappet inn på avstanden til Ap. På et tidspunkt var Ap og Sp omtrent jevnstore. Det ble en diskusjon om hvem som skulle bli statsminister av Jona Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum ved en rødgrønn valgseier. Meningsmålingene har hele tiden vist at det går mot en solid seier ved valget i september for den rødgrønne siden.

[ Mindre importsmitte, flere vaksiner, større forståelse. Kan Erna Solberg gi det til landets hovedstad? ]

På Opinions måling i april styrker Ap seg i forhold til Sp. Forskjellen mellom de to partiene er 4,1 prosentpoeng. Sp får 19 prosent. Det er et svært godt tall for partiet. Men det er ikke nok til å få statsministeren hvis Ap oppnår 23,1 prosent. Landsmøtet i Ap kan ikke bare glede seg over at Ap er største parti, men også over at Jonas Gahr Støre etter all sannsynlighet blir statsminister.

Høyre er på vei ned. —

Ap, SV og Sp har på målingen 94 stortingsrepresentanter. Det kreves 85 mandater for flertall. Plusser vi på med ti stortingsplasser for MDG og sju for Rødt, har den rødgrønne siden 111 mandater. Det vil i så fall være den største valgseieren for venstresiden i etterkrigstiden.

Høyre er på vei ned. Partiet har falt hver eneste måned siden januar da Høyre hadde 24,6 prosent. Regjeringsslitasjen kan ha tatt tak i statsministerens parti. Det er overraskende at Høyres fall ikke har kommet Frp til gode. Partiet har i hele år ligget under 10 prosent i oppslutning. Det har ikke hjulpet at Siv Jensen annonserte at Sylvi Listhaug skal ta over lederskapet fra henne. Det virker som om Frp har gitt opp høstens valg. Sylvi Listhaug satser på stortingsvalget om fire år.

MDG gjør et kraftig hopp opp i april. Partiet får 5,7 prosent som er en framgang på 1,5 prosentpoeng fra mars. Det er partiets beste resultat siden september i fjor. Det er ikke overraskende at MDG igjen får vind i seilene. Når velgerne blir spurt om hvilke saker som er de viktigste for dem, kommer klima og miljø høyt opp på dagsorden. Det var den nest viktigste saken for velgerne ved stortingsvalget for fire år siden. Klima og miljø blir sikkert viktig også ved kommende valg. Vårt tydeligste klimaparti vil få fordel av det.

[ Helseforetaksmodellen burde stå for fall. Men Arbeiderpartiet kjemper imot. ]

Det vil også komme SV, vårt nest tydeligste klimaparti, til gode. SV har i hele stortingsperioden ligget stabilt over resultatet fra stortingsvalget. På Opinions måling får SV 7,7 prosent. Partiets gode oppslutning på målingene skyldes i stor grad at Audun Lysbakken er en meget god partileder og Stortingets mest markerte politiker.

Lysbakken har ikke lyktes med sitt forsøk på å samle den rødgrønne siden fram mot valget. Det har Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum satt en stopper for. Vedum er som Lysbakken, en umerket leder for sitt parti. Man han har en annen valgstrategi. Vedum er ikke opptatt av rødgrønn samling. Hans velgere kan nok godta Ap, men ikke Rødt, SV og MDG. Derfor tviholder han på forslaget om en regjering av Ap og Sp. Taktisk kan det være klokt. 80 prosent av velgerne som har forlatt den borgerlige blokken, har havnet hos Sp. Hvis Sp legger seg for tett opp til SV, er Vedum redd for at de vil gå tilbake til den borgerlige blokken.

Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken klarer ikke før valget å overbevise Trygve Slagsvold Vedum om at en flertallsregjering av Ap, SV og Sp er best for den rødgrønne siden og for landet. Det kan endre seg etter valget. Sp-folk er gode forhandlere med stor sans for kompromisser. Det kommende landsmøtet vil neppe formulere seg slik at man stenger døra for en flertallsregjering. Det avgjørende er hva som tjener partiet best.

[ Avstanden mellom statsminister Solberg og statsminister Støre minker kraftig. ]