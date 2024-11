Kjøpefesten Black Week er i gang: – I fjor angret hver fjerde kunde

---

Elisabeth Nissen Eide

Jurist og bærekraftsentusiast

Kjøpskampanjene Black Friday/week/month er i gang

Black Friday, Black Week, Black Month. Hvor bærekraftig er disse greiene her?

– Svært lite bærekraftig. Det bidrar til et enormt kjøpepress, og det trenger ikke vi nordmenn. Vi har 50 prosent mer forbruk på klær og sko enn snittet i Europa, og vi ligger på topp. Det betyr at vi generelt sett kjøper mye mer klær, sko og forbruksartikler enn vi trenger. Det fører også til et enormt klimautslipp. Vi skal jo redusere utslippene våre i Norge, og vi sliter allerede med å nå utslippsmålene. Dette kjøpepresset som kommer fra butikkene denne tiden, bidrar til at vi kommer lenger unna. Fremtiden i våre hender estimerte i fjor at den shoppingen vi gjør i november og desember, fører til utslipp på over en million tonn co2. Det er det samme som at en million av oss skulle reist til London med fly. Det er enormt.

Mye av denne handelen foregår over nett. Påvirker den digitale shoppingen energibruken vår?

– Det gjør det også. Det som er problemet her er jo selve shoppingen, men hver gang vi går på nettsider, etterlater vi klimaavtrykk. Den tastingen og de søkene du gjør, lagres hos nettleverandøren og på datasenter. Det fører faktisk også til klimautslipp. Disse datasentrene krever energi for å kunne driftes. Noen drives på fornybar energi, men absolutt ikke alle. Det er store klimautslipp ved å shippe til butikkene, men når det shippes til privatpersoner blir det ikke den oppsamlede shippingen som når man handler i butikk. Og kanskje du bruker det, eller du sender det rett tilbake.

Å vise fram «hauls» har jo vært en populær trend blant unge. De viser fram klær de har kjøpt og sender dem tilbake.

– Og da påvirker vi hverandre til å kjøpe mer. Shein har blitt veldig populært blant de unge. De har 2000-10.000 nye produkter hver dag. Det baseres på algoritmer, som skanner markedet for hva som er populært, hvilke kjoler kjendiser har brukt som de kan lage kopier av, også kjøres ulike design ut på disse sidene. Temu, som har blitt kjempepopulært, sender ut 1,6 millioner pakker hver eneste dag. Tenk på hvilket klimaavtrykk det fører til! Mange sender tilbake tingene igjen, fordi det er enkelt, og gratis retur gjør at vi kjøper mer. Problemet er at da blir jo ikke de klærne brukt igjen, de kastes. Tekstiler fra rundt om i verden, fyller opp strender i ulike land i Afrika. Dette er et stort, globalt problem som vi nordmenn bidrar til.

Er det mulig å gjøre gode kjøp her uten at det går på bekostning av klimaet?

– Ja, det er det absolutt, hvis du kjøper ting du likevel skulle kjøpt. Har vaskemaskinen di gått konk, kommer du til å kjøpe ny. Kjøp den på Black Friday. Nordmenn har hatt økonomiske vansker de siste årene, så et godt perspektiv på hva du skal kjøpe er bra. Ikke trykk deg inn på tilbud for å se om du trenger noe, da ender du fort opp med fem ting du ikke trenger. I fjor angret hver fjerde kunde på Black Week-kjøp. Men min oppfordring er å kjøpe brukt. Jeg har hatt kjøpestopp i over seks år, altså at jeg ikke har kjøpt noe nytt. Alt jeg har trengt av klær har jeg kjøpt på Tise og Finn, og jeg får så fine ting til en så billig penge! Der får jeg klær til ofte 50 prosent rabatt, og ofte veldig god kvalitet. Til sammenligning var snittrabatten på Black Week i fjor på sju prosent. Kjøper du brukt, kan jeg nesten garantere at du får bedre tilbud.

Hva gjør deg lykkelig?

– At flere og flere får øynene opp for bærekraft. En undersøkelse nå i våres viste at tre av fem har kjøpt brukt. Det synes jeg er fantastisk, og gjør meg skikkelig lykkelig faktisk!

Hvem var din barndomshelt?

– Min bestefar! Han lærte meg alt om bærekraft, han var veldig tidlig ute. Han drev en skole i India, og da jeg var 4 år, rømte jeg til han for hjelpe til der. Hehe. Han er bakgrunnen for mitt engasjement. Goffa, kalte jeg han.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Vel, nå har jeg godteristopp ...

Har du bare stopper???

– Skeier egentlig ut med det, men får ikke lov til det dette året. Men skeier jeg ut, spiser jeg popkorn og ser på en god TV-serie på Apple TV.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Da skulle jeg ønske at jeg kunne formidle et budskap til alle i hele verden om å leve mer bærekraftig. Et stort, stort talerør inn i alle hus og hytter rund i verden om hvor viktig det er at vi alle endrer oss i bærekraftig retning, hvis ikke er konsekvensene for samfunnet vårt så store. Det kan man allerede se, med flommene den siste tiden, og de stadig flere naturkatastrofene som kommer.

Hva liker du best ved deg selv?

– Det må være engasjementet mitt! Jeg elsker å være engasjert. Jeg føler at det er så utrolig fine folk i samfunnet som er engasjerte, og er man det selv finner man dem. Man føler man er en del av et fellesskap. Det liker jeg godt!

Hvem skulle du helst sittet fast i heisen med?

– Det tror jeg er Donald Trump! For det er en mann jeg ikke forstår. Jeg forstår ikke hvordan han har overbevist millioner av amerikanere om å stemme på han. Han tror ikke på klimaendringer, og jeg skulle gjerne hatt en lang heistur med han og snakke om klima og bærekraft.

