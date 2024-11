Forbrukerrådet advarer om falske Black Friday-tilbud

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi ser eksempler på svært mange varer som har økt i pris nå i oktober, for å kunne skape falske tilbud under Black Week og Black Friday. Veldig mye elektronikk har økt mer enn 10 prosent i pris i oktober – antakeligvis for å kunne spare inn på tilbudene i november, forteller fagsjef Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Så lenge varen har hatt en høy pris i 30 dager kan butikken bruke denne som lovlig førpris når de regner ut salgsprisene og avslagene. Altså kan de skru opp prisene i 30 dager, for så å skru de ned igjen og markedsføre dette som tilbud.

Tre av fire stoler ikke på at førprisene til butikkene stemmer, viser en undersøkelse utført av YouGov, på vegne av Forbrukerrådet.

Undersøkelsen viser likevel at 34 prosent planlegger å handle under Black Friday i år.

– Det er ikke umulig å gjøre gode kupp på Black Friday, men det er dessverre vanskelig uten å gjøre en liten jobb først. For å være sikker på at tilbudet er reelt oppfordrer vi alle til å bruke prissammenligningstjenester som prisjakt.no. Her kan du se historiske priser og sammenligne tilbud mellom ulike butikker, sier Iversen.

