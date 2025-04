Demonstrasjoner mot Trump over hele USA: – Han river landet i stykker

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Rundt om i USA var det lørdag varslet demonstrasjoner i over tusen byer under slagordet «Hands OFF!!», som kan oversettes til «ikke rør» eller «hold dere unna». Bak står over 150 grupper, blant dem organisasjoner, fagforeninger, menneskerettsaktivister, veteraner og forsvarere av valgsystemet.

Protestene retter seg hovedsakelig mot Trumps og Musks omfattende kutt i flere statlige departementer og etater. Men mange benyttet anledningen til å vise avsky mot flere deler av Trumps politikk.

«Fascismen har ankommet»

«Ikke min president», «Fascismen har ankommet», «Stopp ondskapen» og «Ikke rør sosialtrygda vår» var blant budskapene.

Flere tusen mennesker møtte blant annet opp ved National Mall i Washington, og det var demonstrasjoner i alle USAs 50 delstater.

Demonstranter ved Washington-monumentet i den amerikanske hovedstaden. (Jose Luis Magana/AP)

I Columbus i delstaten Ohio trosset flere hundre mennesker regnværet i protesten utenfor Statehouse. Blant dem er Roger Broom (66), en pensjonist som forteller at han tidligere var republikaner, men at Trump har gitt ham avsmak.

– Han bare river dette landet i stykker. Det er blitt en administrasjon bygget på misnøye, sier Broom.

– Overkjører kontrollmekanismene

Ved National Mall sa Jane Ellen Saums at hun er forferdet over å se Trump-administrasjonen rive ned USAs demokratiske institusjoner med en lang historie.

– Det er svært bekymringsfullt å se hva som skjer med regjeringen vår, og hvordan alle kontrollmekanismene som har vært på plass, blir fullstendig overkjørt – alt fra miljøvern til personlige rettigheter, sier 66-åringen.

I den kjente parken i den amerikanske hovedstaden holdt flere kongressmedlemmer fra Demokratene taler.

– Ikke det USA vi ønsker

Kelley Robinson, leder for interesseorganisasjonen Human Rights Campaign, var også ved The Mall. Hun kritiserte Trump-administrasjonens administrasjonens behandling av LHBT+-samfunnet.

– Angrepene vi ser er ikke bare politiske. De er personlige. De prøver å forby bøkene våre, de kutter i midlene til HIV-forebygging, og de kriminaliserer legene våre, lærerne våre, familiene våre og livene våre, sier hun.

– Dette er ikke det USA vi ønsker. Vi vil ha det USA vi fortjener, der verdighet, trygghet og frihet ikke bare tilhører noen av oss, men alle, sier hun videre.

Også i utlandet var det demonstrasjoner. I London var Liz Chamberlin, som er både amerikansk og britisk statsborger, med på markeringen mot Trump.

– Det som skjer i USA, er alles problem. Det er økonomisk galskap. Han kommer til å presse verden til global resesjon, sier hun.

