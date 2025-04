EU godkjenner ny Alzheimers-medisin – blir trolig godkjent også i Norge

Lecanemab er ment for behandling i tidlige stadier av sykdommen og er det første legemiddelet i sitt slag som er godkjent i EU, opplyste kommisjonen tirsdag.

Eksperter påpeker at svært få Alzheimers-pasienter vil ha nytte av behandling med lecanemab.

Godkjenningen kommer etter at Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) i november omgjorde sin tidligere beslutning og anbefalte å godkjenne legemiddelet.

Lecanemab selges under merkenavnet Leqembi. Legemiddelet er alt godkjent for bruk på Alzheimers-pasienter i USA og Storbritannia.

Blant konsekvensene av EUs vedtak er at legemiddelet trolig blir godkjent for salg i Norge. Det må fortsatt et formelt vedtak til fra Direktoratet for medisinske produkter, men dette skjer vanligvis innen 90 dager.

Dette betyr at legemiddelet kan markedsføres i Norge fram i tid, sier generalsekretær Bo Gleditsch i Nasjonalforeningen for folkehelsen til NRK.

Han understreker at det er relativt få personer som er aktuelle for legemiddelet. Medisinen er kun aktuell for pasienter med mild kognitiv svikt, og må gis tidlig i forløpet, før man begynner å huske dårlig.

– Det er kun få pasienter som vil kunne få nytte av medisinene, og disse pasientene kan være vanskelig å finne fram til. Noen vil kunne få alvorlige bivirkninger av medisinene, derfor må en være veldig treffsikker for å finne fram til de rette pasientene, sier Gleditsch.

Les også: Ekspert Kalle Moene: Dette må du vite om Donald Trumps tollsatser

Les også: Myndin Nerdrum: Sårbarhet i klassisk innpakning (+)

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)