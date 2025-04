Domstol åpner for injuriesak mot Trump for uttalelser om voldtektssak

Fem svarte og latinamerikanske gutter mellom 14 og 16 år ble dømt for voldtekten av en hvit jogger i New Yorks Central Park i 1989.

De fem tenåringene, senere kjent som «Central Park Five», ble funnet skyldige i drapsforsøk, voldtekt, overfall og ran, og ble dømt til mellom seks og 13 års fengsel.

I 2002 ble dommene opphevet etter at en annen mann tilsto voldtekten. DNA-spor knyttet også mannen til voldtekten.

– Forakt for sannheten

I en kjennelse torsdag sa den føderale dommeren Wendy Beetlestone i Philadelphia at mennene hadde lagt fram tilstrekkelig bevis til å forfølge søksmålet som anklager Trump for å ha ærekrenket dem i uttalelser han kom med under presidentvalgkampen i 2024.

Under debatten i september 2024 hevdet Trump at tenåringene hadde innrømmet skyld og at de skadet og drepte en person. Men ingen ble drept og de fem tenåringene erklærte seg ikke skyldige under rettssaken.

I søksmålet hevdes det at Trumps utsagn ble fremmet med «hensynsløs forakt for sannheten».

Falske tilståelser

I 1989 betalte Trump for avisannonser med krav om gjeninnføring av dødsstraff i New York etter at de fem guttene ble anklaget for voldtekten.

De fem mennene som i dag er i 50-årene, tilsto voldtekten under avhør. De har forklarte at ble presset av politiet til å tilstå noe de ikke hadde gjort, og fikk senere flere millioner dollar i erstatning fra myndighetene i New York.

Hendelsene ble i 2019 skildret i en Netflix-serie i fire deler med tittelen « When They See Us».

